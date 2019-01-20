На популярном курорте в Италии случилась трагедия с россиянином

В суботу, 19 января, российский турист погиб при падении с балкона на горнолыжном курорте Корвара в Италии.

Трагедия случилась накануне его 42-летия, пишет издание Alto Adige. Мужчина скончался от серьезных травм.

"Российский турист 1977 года рождения выпал с балкона своей комнаты в отеле Грайф в Корваре и погиб. На отдых в Валь Бадиа он приехал со своей семьей", – сказано в сообщении.

Курорт Корвара в Италии Италия для меня

Италия для меня

Спасатели при помощи вертолета вмешались в ход ЧП, однако полученные повреждения привели к смерти.

Отмечается, что гибель россиянина стала третьей трагедией за день в Корваре – еще два человека лишились жизни из-за лавин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Таиланде российский турист погиб, спасая тонувшую дочь.

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