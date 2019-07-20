На популярном курорте проснулся вулкан: все подробности, фото и видео

Итальянский вулкан Этна начал выбрасывать горячий пепел и лаву в ночь на субботу, заставив власти закрыть аэропорты Фонтанаросса и Комизо в Катании на востоке Сицилии.

Об этом сообщает DW. Потоки лавы протянулись от кратера на полтора километра вниз.

Рейс Ryanair из Рима переадресовали в Палермо в пятницу вечером, еще несколько рейсов задерживались с посадками и вылетами рано в субботу.

Mount Etna, today 19 july pic.twitter.com/6Co7E1byJ7 — Good Morning Sicilia (@GMSicilia) July 19, 2019

Власти аэропортов заявили, что полеты вернулись к нормальному состоянию в 11 утра по местному времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Мексике проснулся крупнейший вулкан. Инциденту присвоено средний уровень угрозы.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!