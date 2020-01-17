Главная Новости
17 января • обновлено в 20:44
МоваЯзык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Travel

Два часа висели в воздухе: на Львовщине 32 человека застряли на горном подъемнике. Фото и видео спасения

1.6т
Читать материал на украинском

В пятницу, 17 января, на горе Погар во Львовской области туристы час провисели в заклинившем подъемнике.

Детали ЧП раскрыли в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"17 января в 17:00 в ДСНС поступила информация, что вблизи пгт Славское Сколевского района на горе Погар остановился кресельный подъемник (канатная дорога). Предварительная причина остановки неисправность редуктора", – сообщили в ГСЧС.

Новости
Туристы выпадают с подъемника: опасное ЧП на Драгобрате получило новый поворот
На Львовщине 32 человека застряли на горном подъемнике

На Львовщине 32 человека застряли на горном подъемнике

Пресс-служба ГСЧС

На Львовщине 32 человека застряли на горном подъемнике

На Львовщине 32 человека застряли на горном подъемнике

Пресс-служба ГСЧС

На Львовщине 32 человека застряли на горном подъемнике

На Львовщине 32 человека застряли на горном подъемнике

Пресс-служба ГСЧС

По состоянию на 18:00 с подъемника сняли 11 человек, из них 3 ребенка. "На подъемнике еще находится ориентировочно 14 человек. Спасательные работы продолжаются", – добавили в службе.

ГСЧС привлекла горных спасателей в составе 14 человек и 3 единицы техники.

По состоянию на 19:40 всех туристов с подъемника, который остановился на горе Погар, сняли. Травмированных нет. Всего на подъемнике находилось 32 человека, из них 5 детей.

На Львовщине 32 человека застряли на горном подъемнике

На Львовщине 32 человека застряли на горном подъемнике

Пресс-служба ГСЧС

На Львовщине 32 человека застряли на горном подъемнике

На Львовщине 32 человека застряли на горном подъемнике

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на горе Тростян, что в массиве Сколевских Бескид украинских Карпат, спасатели освободили из "горной ловушки" трех туристок. Девушки-отдыхающее из разных областей травмировались во время катания на лыжах 10 января, а у одной из них случился сердечный приступ.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Тег
туристы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости путешествий

Топ-публикации

Топ-блоги