Два часа висели в воздухе: на Львовщине 32 человека застряли на горном подъемнике. Фото и видео спасения

В пятницу, 17 января, на горе Погар во Львовской области туристы час провисели в заклинившем подъемнике.

Детали ЧП раскрыли в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"17 января в 17:00 в ДСНС поступила информация, что вблизи пгт Славское Сколевского района на горе Погар остановился кресельный подъемник (канатная дорога). Предварительная причина остановки – неисправность редуктора", – сообщили в ГСЧС.

На Львовщине 32 человека застряли на горном подъемнике Пресс-служба ГСЧС

На Львовщине 32 человека застряли на горном подъемнике Пресс-служба ГСЧС

На Львовщине 32 человека застряли на горном подъемнике Пресс-служба ГСЧС

По состоянию на 18:00 с подъемника сняли 11 человек, из них 3 ребенка. "На подъемнике еще находится ориентировочно 14 человек. Спасательные работы продолжаются", – добавили в службе.

ГСЧС привлекла горных спасателей в составе 14 человек и 3 единицы техники.

По состоянию на 19:40 всех туристов с подъемника, который остановился на горе Погар, сняли. Травмированных нет. Всего на подъемнике находилось 32 человека, из них 5 детей.

На Львовщине 32 человека застряли на горном подъемнике Пресс-служба ГСЧС

На Львовщине 32 человека застряли на горном подъемнике Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на горе Тростян, что в массиве Сколевских Бескид украинских Карпат, спасатели освободили из "горной ловушки" трех туристок. Девушки-отдыхающее из разных областей травмировались во время катания на лыжах 10 января, а у одной из них случился сердечный приступ.

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