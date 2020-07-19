На курорте Николаевщины обнаружили вспышку COVID-19

В курортном селе Рыбаковка в Николаевской области зафиксирована вспышка COVID-19.

Как передает местное издание "НикВести", инфекцию подтвердили у четырех сотрудников одного из кафе, одного из них накануне перевели в реанимацию.

Главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова заявила, что в Рыбаковке "позитивных много и много контактных".

"Конечно, лабораторный центр знает, Трайтли знает, ее закрывать надо было ещё четыре дня назад. В Рыбаковку лучше не ездить и не общаться с теми, кто там был", – заявила Федорова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина активно готовится ко второй вспышке коронавируса, однако прогнозировать дату пика очень сложно.