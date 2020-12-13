На какие курорты можно полететь во время локдауна: названы направления и цены

Во время локдауна, который будет введен в Украине в январе, на зарубежных курортах можно будет отдохнуть по цене от 180 до 1200 долларов за 7 дней.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза. "У украинцев есть достаточно неплохой ассортимент стран, куда можно переместиться на период локдауна", – заметил он.

Дереза озвучил страны, которые сегодня доступны украинцам для зимнего отдыха.

"Если взять туристические страны, то сегодня мы можем полететь в Египет, Эмираты, Занзибар, Мальдивы, Доминикану и Мексику. Турция, Болгария, Черногория и Македония сейчас предлагают горнолыжные курорты", – сообщил он.

По словам эксперта, цены на туры, по сравнению с прошлым годом, снизились на 30%. Он назвал примерную стоимость отдыха в течение 7 дней на одного человека на популярных курортах:

5-звездочный отель в Египте с системой "все включено" будет стоить порядка 300 долларов, 3-4-звездочные отели – от 200 долларов

3-4 звезды в Объединенных Арабских Эмиратах обойдется в сумму от 350 долларов, с одноразовым или двухразовым питанием

3-звездочный отель на Занзибаре обойдется в 700-800 долларов

Отдых в течение 9-10 дней в Доминикане в 4-5-звездочном отеле с системой "все включено" и перелетом будет стоить от 1200 долларов

На три горнолыжных курорта Турции организованы чартерные рейсы, что существенно снижает стоимость тура. Неделя отдыха в горах обойдется от 180 долларов на человека

Дереза заверил, что на популярных зарубежных курортах приняты все меры безопасности в ситуации пандемии коронавируса.

"Если говорить о летней Турции, то люди отдыхали в отелях и практически не выходили за них. За весь сезон в Турцию летело очень много туристов, и не было никаких проблем с какими-то вспышками. Думаю, на горнолыжных курортах тоже не будет большого контакта. В Турции, Черногории, Эмиратах все организовано достаточно безопасно", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, с 8 по 24 января в Украине будет введен локдаун – усиленные карантинные ограничения. Такое решение принял Кабинет министров 9 декабря.