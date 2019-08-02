"Море ушло": на популярном курорте Украины наметилась катастрофа. Фото и видео

В городе Геническ Херсонской области, который пользуется популярностью среди украинских туристов, наметилась настоящая катастрофа из-за медуз.

Отдыхающие жалуются на то, что они оккупировали практически все местные пляжи. "Здесь медузами усеян весь берег. Идти через "желейное поле" по воде нужно около 200 метров. Медузы достигают до 30 сантиметров диаметре", – рассказал "Город Х" харьковчанин Олег. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам туристов, в некоторые дни они даже не заходили в море.

"Море ушло, а их видимо-невидимо. У берега осталось очень большое количество дохлых медуз. Чуть дальше, в воде – уже живые медузы. Там их поменьше, но все равно много", – рассказал харьковчанин Сергей.

"Город Х"

"Город Х"

Специалисты говорят, что раньше такого количества медуз не было из-за низкого уровня солености Азовского моря. Но в последние годы он начал повышаться.

А вот гибель морских жителей эксперты связывают с аномальной жарой и вредными выбросами. На данный момент температура воды достигает 28 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, курортный поселок Кирилловка в Запорожской области рискует оказаться на грани экологической катастрофы. Причина тому – полигон жидких бытовых отходов.

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