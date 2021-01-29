Минздрав расширил список стран "красной зоны": где отдохнуть не удастся

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" зоны, въезд в которые предусматривает определенные ограничения в связи с пандемией коронавируса.

В перечне, опубликованном на сайте ведомства, оказалось 74 страны. В частности, это популярные у туристов Черногория, Грузия, Германия, Израиль, США, Италия, Польша, Венгрия и др.

Наиболее высокий показатель заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Португалии – 1429,4 больных на 100 тыс. населения, Ливане – 1323,3, Израиле – 1224,7, Андорре – 1138,1, Испании – 1026,1.

Напомним, что после возвращения из государств "красной" зоны граждане Украины должны пойти на самоизоляцию с применением приложения "Дій вдома". При условии негативного теста на коронавирус, карантин можно прекратить досрочно.

Согласно обновленному списку МОЗ, Украина находится на 75 месте с показателем 169,7 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения.

Наиболее востребованные туристические направления – Болгария, Турция и Египет – попали в "зеленую зону" и остались открытыми для туристов из Украины.

Список стран красной и зеленой зон moz.gov.ua

Список стран красной и зеленой зон moz.gov.ua

Список стран красной и зеленой зон moz.gov.ua

Список стран красной и зеленой зон moz.gov.ua

Список стран красной и зеленой зон moz.gov.ua

Список стран красной и зеленой зон moz.gov.ua

Список стран красной и зеленой зон moz.gov.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что с 1 марта нынешнего года Кипр откроет границы для иностранных туристов. По прибытию на курорт, отдыхающим не нужно будет проходить карантин, если их тесты на коронавирус окажутся отрицательными.

По словам заместителя министра туризма страны Савваса Пердиоса, посещать республику смогут жители 56 государств, в том числе и Украины.