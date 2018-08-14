Мининфраструктуры представило новый "черный список" авиакомпаний в июле

Министерство инфраструктуры Украины представило рейтинг пунктуальности авиакомпаний в июле 2018 года.

Cписок опубликовал министр инфраструктуры Владимир Омелян у себя в Facebook. В рейтинге оценивали не только украинские, но и все иностранные авиакомпании, которые летают в Украину.Также ввели дифференцированную оценку: выполнения рейсов точно в указанное время (допускается опоздание до 15 мин), с задержкой от 15 до 30 мин, и больше двух часов.

Рейтинг пунктуальности украинских авиакомпаний возглавила "Роза ветров". Кроме нее, в топ-5 вошли "Мотор Сич", МАУ, Azur Air и "ФАНейр"".

Рейтинг іноземних компаній, які літають до України, очолила Алиталия. Далі у рейтингу розташувалися авіакомпанії "Белавиа", катарские авиалинии, грузинские авиалинии і Эйр Балтик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство инфраструктуры создало список авиакомпаний, рейсы которых чаще всего задерживались в июне 2018 года. Тогда на дне этого рейтинга оказалась "Авиакомпания Атлас Джет Украина".