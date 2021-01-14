МИД запустило уникальный сайт об Украине

Министерство иностранных дел совместно с Украинским институтом запустили англоязычный сайт, на котором размещена уникальная информация об Украине.

Посетить ресурс можно по данной ссылке. Здесь есть возможность узнать об истории, традициях, а также отследить текущие события на территории нашей страны.

В частности, на сайте есть двухминутный видеоролик "Открой Украину", информация для туристов, потенциальных инвесторов и студентов, о культурных традициях и украинской кухне и т.д.

Кроме того, здесь можно больше узнать о столице нашей страны Киеве, а также о таких городах, как Львов, Одесса, Каменец-Подольский и других.

Есть на сайте раздел "Украина в картинках" с подразделами "Культура и творческая индустрия", "Природа", "Наследие и архитектура", "Инновация и стартапы", "Еда и напитки", "Традиции и праздники", "Приключения и спорт", "Студенческая жизнь". Кстати, для пользователей предусмотрена возможность пожертвовать для базы данных свое фото об Украине.

Также ресурс содержит информацию о том, как получить визу для въезда в нашу страну, и перечислены ограничения, введенные на время пандемии коронавируса.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что приготовление украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины по рекомендации Экспертного совета при Министерстве культуры и информационной политики.

По словам министра культуры Александра Ткаченко, работа над тем, чтобы это национальное украинское блюдо включили в культурное наследие ЮНЕСКО, будет продолжена.