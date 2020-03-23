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23 марта • обновлено в 21:16
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Украина закрыла небо для туристов: МИД назвал крайние сроки возвращения в страну

2.3т
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В ближайшее время пассажирские перевозки между странами станут на неопределенный срок невозможными, из-за чего украинцам рекомендовали вернуться в Украину спецрейсами в течение пяти дней.

Такое обращение 23 марта опубликовала пресс-служба МИД. Указано, что специальные рейсы авиакомпаний SkyUp, МАУ, Азур Эйр Украина – единственная возможность добраться в страну самолетом, согласованная с властями других стран. Иностранные авиакомпании осуществляют рейсы только по просьбе своих государств.

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По информации министерства, рейсы SkyUp и МАУ будут осуществляться в течение 23, 24, 25, 26 и 27 марта.

"Важно успеть приобрести билеты на эти даты. Билеты быстро раскупают, поэтому за имеющимися направлениями сообщения и наличием билетов следите на сайтах авиакомпаний", – говорится в сообщении.

Украинцев призвали вернуться домой за 5 дней

Украинцев призвали вернуться домой за 5 дней

pexels.com

"Призываем вас воспользоваться возможностью вылететь в Украину в следующие 5 суток, до 27 марта включительно. Все больше стран вводят более строгие карантинные меры, что скоро полностью сделает невозможным осуществление любых пассажирских рейсов на неопределенный срок", – обратились дипломаты к гражданам Украины.

Там также отметили, что "если вы едете через страну транзитом, у вас должен быть билет в Украину на посадку на рейс в эту страну. Транзит не должен превышать 24 часа".

Как писал OBOZREVATEL, в ответ на коронавирус Европейский Союз впервые в истории приостановил действие пакта стабильности и роста зоны евро, отменив принцип бюджетной дисциплины.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Авиаперелеты Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
карантин Министерство иностранных дел Украины авиабилеты
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