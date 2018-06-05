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Лютий
Лютий
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Место прекрасное, лазить - не перелазить: чем удивил Таракановский форт

2.1т

Если погуглить "Тараканівський форт", то вы увидите фото кирпичных оконных проёмов, заросших растительностью. Зная, как интернет украшает реальность, мы, собственно, и ожидали увидеть парочку оконных проёмов, заросших вьюном, в окружении туристов и оставленного ими мусора. Но с каждым шагом, по мере того, как мы начинали понимать, куда на самом деле попали, росло наше изумление и восторг. Итак, сначала мы шли по углубляющейся в землю дороге между двумя кирпичными стенками. В стенке справа были ниши, заполненные хворостом, и мы уже начали думать, что это и есть весь форт. Потом слева в стене мы увидели вход. Внутри было темно, и тут пригодился мой petzl. Через 30 метров подъёма в узком тоннеле мы попали во внутренний двор.

Большинство фоток из интернета сделаны именно здесь. Собственно, вместо двора имеется дорога метров пять шириной, зажатая между внутренним периметром форта и зданием казармы в центре. И стена внутренннего периметра, и центральное здание в высоту достигают метров пятнадцати. Дорога замыкается кольцом и имеет ромбовидную форму. Во время прогулки возникает ощущение, словно во время съемок полёта Люка Скайвокера в узкой расщелине на Звезде Смерти были использованы декорации из фильма Индианы Джонса. Википедия говорит, что сооружение было построено в 18 веке как часть оборонительных укреплений против Австрийской империи. В первой и второй мировых войнах форт тоже принимал участие, но достойных упоминания заслуг не имел.

Самое интересное находится во внутреннем периметре форта. Когда вы зайдёте в один из множества проходов, вы обнаружите сложный многоуровневый лабиринт из комнат, залов, ниш и переходов. У меня сразу появилось желание достать блокнот и начать зарисовать схему лабиринта. Скоро пришло понимание, что за оставшиеся пару часов исследовать получится только очень небольшую часть комплекса. Поэтому просто ходили, смотрели и фоткали. Картины открывались величественные и живописные.

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Снаружи форт обнесён земляным валом и густо зарос деревьями. Даже с близкого расстояния кажется, что кроме небольшого лесистого холма тут больше ничего нет. Из внутреннего периметра в лес ведет множество выходов из самых неожиданных частей лабиринта. Центральная казарма имеет примерно 100 метров в длину, помещения расположены на трёх уровнях. Википедия говорит, что из лабиринта в казарму есть подземный ход, но мы его не нашли. Есть еще и внешний периметр, тоже с подземными помещениями, но даже на беглое знакомство с ним просто не хватило времени.

Итоги подведём. Место прекрасное, лазить - не перелазить. Детям здесь должно быть особенно весело, но с детьми я был бы особенно осторожен - мест, где по неосторожности можно кувыркнуться вниз - масса. Мусор и надписи есть, но всего этого в разы меньше, чем можно ожидать от аттракциона таких размеров и популярности. В моём рейтинге интересных мест Ровенской области теперь это объект номер один. Для качественного изучения нужны фонарики, бутерброды, и день времени.

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Автор
ЛютийЛютий
Место
УкраинаРивне
Объект
путешествия по Украине
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