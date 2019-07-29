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/ Travel

"Местный Лас-Вегас!" В сети показали разгар сезона на популярном украинском курорте

1.8т Читать материал на украинском

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области разгар сезона припал на конец июля, там отмечают большой наплыв отдыхающих.

Как сообщает местный ресурс "РИА Мелитополь", пляжи и набережную заполонили туристы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Вечером на Приморском бульваре яблоку негде упасть. Местный Лас-Вегас светится огнями, на каждом шагу еда и развлечения", — говорится в сообщении.

Новости
На знаменитом украинском курорте отдыхающий упал с колеса обозрения

Туристы в Кирилловке

Туристы в Кирилловке

Скриншот

Как сообщалOBOZREVATEL:

  • В Кирилловке ранее произошло жуткое ЧП с отдыхающими – в воздухе завис аттракцион "Цепочка", который был забит людьми. Туристам пришлось около 45 минут провисеть на высоте более 50 метров.

  • Позже появилась информация, что на курорте в бассейне рядом с водной горкой утонул 3-летний ребенок. Медики уже ничем не смогли помочь малышу, когда прибыли на место происшествия.

  • И буквально через несколько дней на пляже возле базы отдыха "Маяк" случилась новая трагедия с ребенком. Подросток упал с "банана" и получил перелом шейного отдела позвоночника.

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Место
Украина Запорожье
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Спираль Бруно, способна нанести человеку тяжелые рваные раны, проложена прямо по воде на пляже Яшмовый, чтобы никто вдруг не заплыл на соседний пляж, принадлежащий Министерству обороны. "Такого в Крыму еще не было", - удивляются журналисты.Ещё бы патрули в форме а ля НКВД, с овчарками. Сторожевые вышки с вертухаями с ППШ. И черные воронки. Вата верещала бы от восторга ))))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Кириловка это что...это где???
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Северг Олег
Северг Олег
Палатки, освещение, пара куруселей. Лас-Вегас ! Чудо ! Просто не может такого быть, не увидел бы своими глазами не поверил бы что такое вообще возможно !
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