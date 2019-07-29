"Местный Лас-Вегас!" В сети показали разгар сезона на популярном украинском курорте

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области разгар сезона припал на конец июля, там отмечают большой наплыв отдыхающих.

Как сообщает местный ресурс "РИА Мелитополь", пляжи и набережную заполонили туристы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Вечером на Приморском бульваре яблоку негде упасть. Местный Лас-Вегас светится огнями, на каждом шагу еда и развлечения", — говорится в сообщении.

Новости На знаменитом украинском курорте отдыхающий упал с колеса обозрения

Туристы в Кирилловке Скриншот

Как сообщалOBOZREVATEL:

В Кирилловке ранее произошло жуткое ЧП с отдыхающими – в воздухе завис аттракцион "Цепочка", который был забит людьми. Туристам пришлось около 45 минут провисеть на высоте более 50 метров.

Позже появилась информация, что на курорте в бассейне рядом с водной горкой утонул 3-летний ребенок. Медики уже ничем не смогли помочь малышу, когда прибыли на место происшествия.

И буквально через несколько дней на пляже возле базы отдыха "Маяк" случилась новая трагедия с ребенком. Подросток упал с "банана" и получил перелом шейного отдела позвоночника.

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