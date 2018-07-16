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Мерзи Баку! В Турции караоке-бар оконфузился, пытаясь угодить российским туристам

1.1тЧитать новость на украинском

В одном из курортных городов Турции в караоке-баре тексты советских песен переведены и написаны неправильно, что доводит поющих туристов до истерики.

"Российские туристки, приехав на отдых в Турцию, обнаружили новый источник веселья - это караоке. Россиянки решили спеть всем известный хит советского кино "Д'Артаньян и три мушкетера", - пишет пользователь Ольга Блокнот, которая обнародовала ролик в сети.

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На видео девушки пытаются подпевать по тому тексту, который написан на экране монитора. Однако неправильно написанные "слова" постепенно превратили песню в хохот.

В конце ролика одна из девушек сказала, что только ради этого стоило приехать в Турцию.

Место
Турция
Объект
туристы
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