Каких-нибудь восемь миллионов лет назад горячий вулкан оставил в Индийском океане живописный остров. Долгое время на нем не было ни души: по деревьям не лазали обезьяны, в лесах не бегали олени, не топтали траву слоны. Только разноцветные птицы, огромные бабочки и цветы, цветы, цветы. И никто не нарушал покой затерянного мира.

Так остров жил довольно долго, пока на остров не приплыли люди…

Говорят, что самыми первыми в 10-м веке на остров высадились арабы, и назвали его Дина Робин, что означает "Серебряный берег". Звание же первооткрывателей Маврикия досталось голландцам, которые обнаружили остров в 16-м и назвали его "Маврикий", в честь своего принца Мориса.

С того времени до нас дошел лишь образ знаменитой птицы Додо. Например, считалось, если Додо появится во дворе крестьянского дома - урожай риса будет богатым и удача никогда не отвернется. Но она отвернулась от самой птицы… С 17- го века птица исчезла с лица Земли. Дело в том, что она вообще ничего не боялась – острова были необитаемые и птицы разучились не только летать, но даже бегать и плавать. Само название "Додо" означает "глупый". Мореплаватели много раз пытались привезти птиц в Европу, но все птицы погибали во время путешествия вероятно, от тоски, отказавшись от еды и питья. Буквально за пару сотен лет люди полностью истребили всех птиц Додо, гигантских маврикийских черепах и леса Чёрного дерева.

Британский период правления был запечатлен в драматичной легенде об отмене рабства.

Есть на берегу острова высокая и зеленая гора - вершина мыса Ле Морн. Именно сюда незадолго до официальной отмены рабства и сбежали невольники от жестокого плантатора. Скрывались они там довольно долго, как вдруг рабство отменили! О чем наши герои, естественно, ничего не знали.

И все же власти прослышали о рабах на вершине горы и решили сообщить им благую весть. Для этого на гору отправили военных.

Увидев людей в форме и помня, что за побег им грозит смертная казнь, они решили умереть свободными. Взялись за руки и.. прыгнули со скалы в океан. Сегодня посетить гору Печали решаются только отчаянные смельчаки, ведь местные уверяют, что на Le Morne бродят призраки гордых рабов…

Сегодня маврикийцы живут размеренной жизнью, очень любят петь и танцевать, наряжаться в разноцветные одежды и проводить вечера на пляжах. Они никуда и никогда не торопятся, бесконечно любят свой остров и его природу, они уверены, что живут в раю и заряжают этой позитивной энергией всех гостей. А число туристов уже перевалило за миллион триста тысяч в год и превысило количество местного населения.

Почему туристы выбирают Маврикий?

Это бесконечные пляжи, всегда теплый Индийский океан, тростниковые и чайные плантации - остров похож на калейдоскоп: пейзажи меняются каждые несколько километров, поражая разнообразием.

На Маврикие гостей принимают отели на любой вкус и кошелек. Можно бюджетно остановиться от 20 долларов в сутки в апартаментах до Королевской виллы на которой любят отдыхать монаршие особы европейских королевских дворов! Да, остров знаменит преимущественно пятизвездочными отели известных мировых сетей. Меня впечатлили люксовые резорты сети Beachcomber особенно жемчужина острова шестизвездочный Royal Palm. Cюда приезжают ради безукоризненного сервиса и безупречного комфорта — искусство, в котором маврикийцы более чем преуспели. Поэтому Маврикий так любят молодожены: отели пестрят спецпредложениями для медового месяца, радуют ванной с розовыми лепестками, шампанским и конфетами, которые внезапно появляются в номере пока влюбленные на пляже.

Попробуйте маврикийскую кухню - она поражает новыми вкусами и миксом традиций европейской, азиатской и африканской кулинарии.

А кофе здесь варится по креольской традиции и имеет приятный запах ванили, также подается с добавлением маврикийского рома.

Чем заняться на острове кроме релакса в отеле? Конечно активным отдыхом. Среди любителей активного отдыха популярна охота на крупную рыбу, дайвинг и снорклинг. Можно самому понаблюдать за жизнью подводного мира, поплавать с дельфинами и насладиться красотой кораллов, а так же покататься на гигантских морских черепахах. Зимний период притягивает любителей виндсерфинга. На острове Вас ожидает круиз на катамаране с барбекью-ланчем или катание на квадрациклах, сафари джипах, сегвейях. А возможно вы отправитесь в приключенческий поход, в программу которого входят несколько зиплайнов, включая самый длинный в Индийском океане, подвесные мосты и много других сюрпризов. Наконец, можно погулять с настоящими львами. Не менее сильную порцию адреналина можно получить на старом ипподроме, сделав ставки на конных скачках. И напоследок стоит полюбоваться неповторимыми панорамными видами Маврикия и получить неземное удовольствие от прыжка с парашютом. Мне же особенно запомнилось маврикийское геологическое чудо – Семицветные пески - результат вулканической активности, образовавший небольшие дюны, разных оттенков которые никогда не смешивается.

Итак, мой чек-лист активностей на Маврикии

Насладиться отдыхом на восхитительных пляжах под звуки волн

Прогуляться улочками среди колониальных вилл в столице острова Порт-Луи.

Привезти в подарок чай "Буа Шери", купив его на чайной фабрике.

Сыграть свадьбу на острове или отпраздновать годовщину

Продегустировать национальный напиток Маврикия — ром "Грин Айленд".

Побывать на краю 70-метрового кратера древнего вулкана, недалеко от Кьюрпайпа.

Потерять голову на семицветных дюнах Шамарель.

Порыбачить в океане на Голубого Марлена.

Поклониться священной воде Храма Шивы в Гран-Бассене.

Поймать волну в бухте Тамарин и заехать в национальный парк "Ущелье Черной реки" (Black River Gorge) с множеством растений и редких птиц.

"Вам скажут, что Маврикий был создан Богом сразу же после рая. На самом деле это рай был создан по подобию Маврикия" - Марк Твен.