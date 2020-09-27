МАУ отменила рейсы в Ереван из-за боев в Нагорном Карабахе

Из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном Центр управления рисками авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" решил временно отменить рейсы в Ереван.

Соответствующее решение было принято после анализа рисков специалистами МАУ во время вечернего брифинга 27 сентября, сказано на сайте компании. Необходимость осуществления пресечения обусловлена, в том числе, введением военного положения и мобилизацией в Армении.

"Мы в компании оценили все возможные риски и решили – выполнение рейса в Ереван невозможно до разъяснений относительно наших дальнейших действий со стороны авиационных властей Украины и официальной позиции Баку и Еревана по обеспечению безопасности авиационного пространства в небе над Азербайджаном и Арменией", – отметил руководитель авиакомпании Евгений Дыхне.

Ближайший рейс МАУ в столицу Армении Ереван должен был состояться по расписанию 28 сентября в UTC 17.00.

Представители компании пообещали обеспечить необходимую коммуникацию с пассажирами рейса и предоставить им всю необходимую поддержку.

Рейсы авиакомпании МАУ в Баку должны выполняться с 4 октября текущего года. Решение по выполнению рейсов будет принято с учетом обновления информации.

В МАУ подчеркнули, что безопасность пассажиров и экипажей является неизменным приоритетом авиакомпании.

Как писал OBOZREVATEL, утром 27 сентября на границе Армении и Азербайджана вспыхнул новый конфликт, в Нагорном Карабахе возобновились бои. Правительства Армении и непризнанного Карабаха объявили военное положение.