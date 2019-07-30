Массовая гибель россиян в Турции: выяснилась причина

Высокий уровень смертности россиян в турецкой Анталье связан с тем, что туристам зачастую неизвестно о состоянии своего здоровья и с проблемами с адаптацией к климату.

Как передает РБК, об этом рассказал директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко, отметив, что гибель россиян в Турции "не должна удивлять".

"Я считаю, что среди многих причин акцентировать стоит на двух. Первая – незнание о состоянии своего здоровья, незнание своих физических возможностей. В основном это категории людей выше среднего возраста. Вторая причина – экстремальные климатические условия, к которым люди адаптироваться не успевают", — пояснил он.

Осауленко отметил, что шведский стол и турпакет all inclusive также входят в перечень рисков для безопасного отдыха.

Фото: tury-turciya.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, с мая текущего года на турецких курортах по различным причинам также скончалось больше десятка украинцев.

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