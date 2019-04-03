Максимум две зарплаты: во сколько обойдется отдых на майские праздники в Египте

Цены на отдых в Египте остаются довольно сносными, потому украинцы активно ищут горящие туры на майские праздники 2019.

Мы уже писали о том, что одной из идей отдыха может быть поездка в Турцию. А теперь OBOZREVATEL проанализировал недорогие варианты отдыха в Египте на майские праздники в городах, которые пользуются особой популярностью.

На сегодня самые популярные города в Египте: Хургада, Шарм-эль-Шейх, Сахл Хашиш, Нувейба, Сафага, Дахаб, Макади Бэй, Таба, Эль Гуна и Марса Алам.

Погода в Египте на майских выходных

Температура воздуха на курортах Египта в мае в среднем достигает 30°C. Дожди в этот период явление нечастое. Температура воды в море держится в среднем на уровне 25°C.

Курорты Египта Pixabay

Сколько стоит отдых на курортах Египта в мае

Ответ на ценовой вопрос не приведет в шок, поскольку страна всегда славилась недорогим пляжным отдыхом. Кроме приема солнечных ванн, туристы могут отправиться на морские прогулки на судне с подводной капсулой. Под руководством инструкторов – исследовать прославленный подводный мир Эгейского моря. Изучение процессов добывания воды в пустыне, встречи с бедуинами, прогулки верхом на верблюдах, экскурсии к пирамидам, на гору Моисея – это далеко не полный перечень развлечений в Египте.

Чтобы отдохнуть в Египте на майские праздники, нужно ориентироваться на сумму от 10 тыс. грн. На 7 дней отдыха для одного человека. Смотрите среднюю стоимость отдыха на курортах Египта по предложению раннего бронирования, в частности на одного человека, с трансфером и питанием "все включено":

Хургада в мае обойдется в сумму от 10 тыс. грн.

Шарм-эль-Шейх — от 11 тыс. грн.

Дахаб — от 14 тыс. грн.

Макади Бэй — от 12 тыс. грн.

Эль Гуна — от 17,5 тыс. грн.

Марса Алам — от 12 тыс. грн.

Сафага — от 11,5 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, майские праздники в 2019 году принесут украинцам небольшие "каникулы".

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