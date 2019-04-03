Максимум две зарплаты: во сколько обойдется отдых на майские праздники в Египте

Цены на отдых в Египте остаются довольно сносными, потому украинцы активно ищут горящие туры на майские праздники 2019.
Мы уже писали о том, что одной из идей отдыха может быть поездка в Турцию. А теперь OBOZREVATEL проанализировал недорогие варианты отдыха в Египте на майские праздники в городах, которые пользуются особой популярностью.
На сегодня самые популярные города в Египте: Хургада, Шарм-эль-Шейх, Сахл Хашиш, Нувейба, Сафага, Дахаб, Макади Бэй, Таба, Эль Гуна и Марса Алам.
Погода в Египте на майских выходных
Температура воздуха на курортах Египта в мае в среднем достигает 30°C. Дожди в этот период явление нечастое. Температура воды в море держится в среднем на уровне 25°C.
Курорты Египта
Pixabay
Сколько стоит отдых на курортах Египта в мае
Ответ на ценовой вопрос не приведет в шок, поскольку страна всегда славилась недорогим пляжным отдыхом. Кроме приема солнечных ванн, туристы могут отправиться на морские прогулки на судне с подводной капсулой. Под руководством инструкторов – исследовать прославленный подводный мир Эгейского моря. Изучение процессов добывания воды в пустыне, встречи с бедуинами, прогулки верхом на верблюдах, экскурсии к пирамидам, на гору Моисея – это далеко не полный перечень развлечений в Египте.
Чтобы отдохнуть в Египте на майские праздники, нужно ориентироваться на сумму от 10 тыс. грн. На 7 дней отдыха для одного человека. Смотрите среднюю стоимость отдыха на курортах Египта по предложению раннего бронирования, в частности на одного человека, с трансфером и питанием "все включено":
Хургада в мае обойдется в сумму от 10 тыс. грн.
Шарм-эль-Шейх — от 11 тыс. грн.
Дахаб — от 14 тыс. грн.
Макади Бэй — от 12 тыс. грн.
Эль Гуна — от 17,5 тыс. грн.
Марса Алам — от 12 тыс. грн.
Сафага — от 11,5 тыс. грн.
Как сообщал OBOZREVATEL, майские праздники в 2019 году принесут украинцам небольшие "каникулы".
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