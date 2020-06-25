Если вы хотите узнать Мадрид как родной город, смотреть ему в лицо, или выпивать с ним на брудершафт - приготовьте пару лет жизни, как минимум. Мадрид все еще остается нигилистическим подростком с неуемной жаждой самоутверждения. Он, принимает новичков на свои улицы - шумно и энергично, с удовольствием очаровывает их, а затем, беспощадно прожигает их жизни…

Мадрид – город величия испанской Короны, столица с населением в 3,5 млн. человек, кстати, самая высокогорная столица Европы. Столицей Мадрид стал только в 16-м веке, но развивался довольно медленно. Серьезная перестройка города произошла в конце 19-го — начале 20-го века. На месте старых были проложены новые, широкие улицы и бульвары, построено много зданий в стиле модерн. В 1936 году город перелистывал черные страницы истории гражданской войны под командованием Франсиско Франко. В марте 1939 года гарнизон капитулировал. Были повреждены многие исторические здания, экономика испытывала многочисленные затруднения. В 1950-е годы начали налаживаться связи с США. Начался подъём экономики и развитие туризма. После смерти Франко в 1975 г. и третьей реставрации Бурбонов на трон взошел король Хуан Карлос I который отрекся от престола в 2014-м. Сегодня на троне его сын Филипп VI, превосходящий отца по популярности среди испанцев.

Вместе мы пройдем по "золотому треугольнику искусств", посетим королевский дворец и величественный собор Альмудена, отобедаем на излюбленном местными рынке Сан Мигель, поглазеем на прохожих на площадях Соль и Майор, переведем дух в парке Ретиро, встретим закат на крыше дворца Сибелес и повеселимся на центральном проспекте Гран Вия. Как вам программа? Если готовы можем начинать. Но будьте осторожны, боюсь,

Вас неумолимо затянет в увлекательную гонку жизни этого города, вы обязательно растворитесь в потоке событий и удовольствий, а этот город очень быстро расставит все на свои места, причем сделает это, скорее всего, по своему усмотрению и не спросив разрешения…

Итак, "Золотым треугольником" Мадрида именуют три музея, расположенных неподалеку друг от друга на аллее Прадо: Музей Тиссена-Борнемисы, легендарный музей Прадо и Центр искусств королевы Софии. Коллекции этих музеев считаются одними из лучших во всем мире!

Музей Тиссена-Борнемисы — до 1993 крупнейшая в мире частная картинная галерея (наряду с собранием британских монархов). Сегодня - государственная картинная галерея в Мадриде. В нём представлены работы итальянских примитивистов и живописцев английской, голландской и немецкой школ, а также собрания картин импрессионистов, экспрессионистов, а также европейские и американские полотна второй половины XX века. Национальный музей Пра́до — один из крупнейших и значимых музеев европейского изобразительного искусства. В коллекции музея - Босх, Веласкес, Гойя и Эль Греко. Произведения в залах итальянской живописи датируются периодом от раннего Возрождения. Творения художников венецианской школы — Тициана, Тинторетто, Веронезе и Бассано — образуют один из самых насыщенных живописных ансамблей Прадо.

Национальный музей Центр искусств королевы Софии — художественный музей с пинакотекой и библиотекой в 40 000 томов. Мадридцы с иронией называют его "Софиду" по аналогии с Центром Помпиду в Париже.Он был открыт в 1992 году королевской четой — Хуаном Карлосом и Софией. Это здание старинного госпиталя сегодня знаменито тем, что в нём собрана великолепная коллекция современной живописи.

Конечно, Мадридом нужно наслаждаться не спеша. Обойти все музеи "Золотого треугольника" за один день — не самая удачная идея. "Проглотить" портреты кисти Гольбейна из закромов Тиссена-Борнемисы, "Капричос" Гойи из собрания Прадо и "Гернику", что в Музее королевы Софии — все равно что смешать херес, сангрию и настойку орухо — удовольствие с гарантированной головной болью. Если же вы располагаете в столице временем есть шанс попасть в музеи бесплатно!

Например, Музей Прадо открыт для свободного посещения с понедельника по субботу с 18:00 до 20:00 и в воскресенье с 17:00 до 19:00.

Центр искусств королевы Софии: в понедельник и со среды по субботу с 19:00 до 21:00, в воскресенье с 15:00 до 19:00.

Королевский дворец: с понедельника по четверг с 18:00 до 20:00 (апрель–сентябрь) и с 16:00 до 18:00 (октябрь–март).

Музей корриды: бесплатный всегда.

Королевский дворец в Мадриде или Восточный дворец (Palacio Real de Madrid) - Резиденция испанского монарха – одна из главных достопримечательностей Мадрида. Расположенная на возвышенности у реки Мансанарес, она производит незабываемое впечатление. Дворец, который также называют Восточным (Palacio de Oriente), он был построен в 1738-1764 гг. выдающимися архитекторами эпохи, которые за образец взяли французский Версаль. В настоящее время монарх использует его только как место проведения особо важных встреч. В обычные дни резиденция открыта для посетителей.

Внутреннее убранство дворца не менее пышное, чем его фасад. Обязательно стоит посетить тронный зал, шелковую и фарфоровую комнаты, капеллу. Стены украшены гобеленами, картинами великих художников. Также здесь расположена одна из жемчужин исторического наследия Испании – Королевская оружейная. Кроме того, дворец хранится богатое собрание скрипок Страдивари.

Рядом находится кафедральный собор Альмудена (строительство его велось с XVI по XX вв.), Альмудена в переводе с арабского означает "крепость". По легенде, небольшая статуя Девы Марии была найдена в стене древней арабской крепости на этом месте. В честь покровительницы Мадрида, святой Марии де ла Альмудена, был построен храм. Яркий интерьер собора выполнен в готическом стиле, размеры здания впечатляют, а ухоженность строения подсказывает, что открылся он совсем недавно.

Пройдя мимо королевского театра, кстати, советую заглянуть в него на оперу или балет, а возможно и на вечер фламенко (о билетах позаботьтесь заранее) мы попадем на самую известную площадь Puerta del Sol - место, где начинается отсчет испанских дорог. Свое название - "Ворота солнца", сами ворота до 1521 года были частью городской стены. Легковерным туристам гиды расскажут, что это географический центр города и страны, однако, это просто красивая легенда. Если вы уже сфотографировались возле символа Мадрида - "Медведя и земляничного дерева", прогуляемся в сторону Plaza Mayor (Главная площадь) которая была построена еще в 17-м веке. Перед вами 136 зданий и 437 балконов в стиле мадридского барокко.

Обрамленная колоннадами площадь служила в средние века в качестве рыночной площадки, места проведения корриды и сожжения на костре. В центре площади конная статуя Филиппа III, еще одно место для селфи.

Старый город весьма компактный и бродить по средневековым улочкам необыкновенное удовольствие. Именно поэтому я останавливаюсь в самом центре, в люксовом отеле - ME BY MELIA MADRID Reina Victoria. Эстетика и сервисы этого места делают его моим домом в Мадриде.

Если проголодались, самое время подкрепиться на знаменитом рынке Сан Мигель. Это один из редких случаев, когда советам путеводителей можно верить без оглядки. Он сам по себе архитектурный шедевр, а если добавить кулинарные шедевры у вас закружиться голова от удовольствия. Лучший хамон – тут. Не сотни наименований, а десять наилучших. Лучшие устрицы тоже тут (ценник смешной). А теперь барабанная дробь! Здесь бокалами разливают даже коллекционные вина, не говоря уже о широком выборе местной Cava. А вечером, как раз неподалеку от рынка, загляните в знаковые рестораны королевского города. Это старейший ресторан мира, занесенный в книгу рекордов Гиннесса, Sobrino de Botín - жаркое из баранины и свинины, по особому старинному рецепту в дровяной печи. Насладитесь старинной обстановкой вкушая традиционные испанские блюда. Правда популярность этого места зашкаливает и толпы китайских туристов могут вас опередить. Не пропустите - эксклюзивный ресторан CASA LUCIO - излюбленное место аристократов, политиков и артистов, а также членов королевской семьи. Меню ресторана - морепродукты и дичь. Так же тут Вам предложат самые эксклюзивные марки вин. Единственным недостатком этого ресторана являются высокие цены. Вероятность встретить тут туристов минимальна - мадридцы знают толк в кастильской кухне.

После обеда мы проследуем в место благостного уединения -

Парк Эль Ретиро. В старые времена монархи предавались здесь благочестивым размышлениям о земном и высоком, а вход горожанам был запрещен. Здесь шли бои с наполеоновской армией и тогда от парка мало что осталось. Для публики парк открыли лишь 150 лет назад. Сегодня тут – идеальное укрытие если и не от греховных соблазнов, то хотя бы от летнего пекла. Прогуляйтесь по извилистым каштановым аллеям, можете посидеть у пруда или отправляйтесь к стеклянному дворцу — вечером в свете огней он особенно волшебен! Одна просьба: внимательно следите за ценными вещами (здесь "лучшие в мире карманники") и после пикника можно легко не досчитаться телефона или налички. А также не обращайте особого внимания на запах марихуаны, которую курят практически за каждым углом, то есть кустом - это в Мадриде почти норма.

По дороге из парка к Гран Вия нас ожидает Дворец Сибелес — самый грандиозный почтамт в мире. Ажурный дворец связи, построенный в стиле позднего испанского барокко, сейчас вмещает мэрию Мадрида и культурный центр Centro Centro. Обязательно загляните внутрь, а при желании — поднимитесь на смотровую площадку. Она находится на 8 этаже дворца и пускают туда каждые 30 минут в рабочее время.

Пышный проспект Гран-Виа горит огнями Нью-Йорка, балом тут правят fast fashion марки, туристические лавки, аптеки и сетевые кофейни. Венчает его площади Испании которая тоже не спит 24/7. Ночная жизнь как и шопинг в Мадриде - настоящий рай в любое время года. Но это уже совсем другая история…

“Мадрид, в сущности, странный город. Я уверен, что с первого раза он никому не может понравиться. В нём совсем нет того, чего привыкли ждать от Испании. Но когда вы узнаете его поближе, вы почувствуете, что это самый испанский город в Испании, что жить в нём очень приятно, что мадридцы – чудесный народ... Только в Мадриде вы почувствуете подлинную сущность Испании…” - сказал о Мадриде Эрнест Хемингуэй.

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