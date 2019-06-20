"Люди в панике!" Полторы сотни украинцев оказались в ловушке в Испании

Более полутора сотен украинцев более чем на сутки застряли в аэропорту в Барселоне.

Как передает ТСН, они планировали вернуться в Харьков самолетом авиакомпании SkyUp. Рейс по плану был назначен на 19:20, но люди так и остались в Испании.

Они сетуют, что перевозчик так и не объяснил им причин задержки, потому что просто не выходит на связь. "Аэропорт Барселоны возвращает багаж – и делайте, что хотите, покупайте билеты за свой счет, никакой компенсации не будет. Люди в панике", - говорят украинцы.

В компании объясняют, что задержка произошла из-за технических проблем и пообещали, что самолет заберет пассажиров в два часа ночи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Эстонии произошло ЧП с пассажирским самолетом, который летел из Киева. Инцидент произошел из-за разрушения покрышки шасси.

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