В МИД призвали не закрывать границы на время локдауна в Украине

Дарья Дурова Travel 23:11, 30.12.2020

В Министерстве иностранных дел Украины надеются, что введение локдауна с 8 по 24 января не должно повлиять на возможность пересечения государственной границы.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил заместитель главы МИД Евгений Енин. Он указал на негативные последствия закрытия границ, что произошло во время первого жесткого карантина в начале пандемии.

"Мы прошли через определенный опыт внедрения этих мероприятий несколько раньше, и именно поэтому позиция МИД будет базироваться на нецелесообразности закрытия государственных границ", – сказал замминистра.

Он добавил, что сейчас иностранцы могут въезжать в Украину после установки приложения "Дій вдома".

"Кроме того, во многих случаях для въезда в Украину обязательным документом является наличие страхового полиса, а карантин может быть прервано только за отрицательного результата ПЦР-теста, сданного сразу после пересечения границы или по окончанию 14-дневного срока самоизоляции", – добавил Енин.

Евгений Енин
РБК

Как сообщал OBOZREVATEL:

OBOZREVATEL
Комментировать
Travel

Смотрите также

Порошенко сделал сенсационное заявление по делу "вагнеровцев"

Больше половины украинцев не доверяют Зеленскому – опрос КМИС

Украинцам не стоит обращать внимание на курс в обменниках, дешевый доллар – плохо, – министр финансов

КСУ потребовал от Зеленского срочно отменить указ об отстранении Тупицкого

На Донбассе умер молодой воин ВСУ с Винниччины