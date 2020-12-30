В МИД призвали не закрывать границы на время локдауна в Украине
В Министерстве иностранных дел Украины надеются, что введение локдауна с 8 по 24 января не должно повлиять на возможность пересечения государственной границы.
Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил заместитель главы МИД Евгений Енин. Он указал на негативные последствия закрытия границ, что произошло во время первого жесткого карантина в начале пандемии.
"Мы прошли через определенный опыт внедрения этих мероприятий несколько раньше, и именно поэтому позиция МИД будет базироваться на нецелесообразности закрытия государственных границ", – сказал замминистра.
Он добавил, что сейчас иностранцы могут въезжать в Украину после установки приложения "Дій вдома".
"Кроме того, во многих случаях для въезда в Украину обязательным документом является наличие страхового полиса, а карантин может быть прервано только за отрицательного результата ПЦР-теста, сданного сразу после пересечения границы или по окончанию 14-дневного срока самоизоляции", – добавил Енин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что строгий карантин с 8 по 24 января в Украине не будут отменять из-за прогнозируемого увеличения количества больных COVID-19 после новогодне-рождественских праздников.
Началом локдауна выбрали 8 января, поскольку именно такая дата была предложена аналитиками СНБО и Минздрава.
Транспорт в этот период останавливать не будут, поскольку ожидается, что количество пассажиров уменьшится.
Более детально об ограничениях, которые будут действовать во время локдауна, читайте по ссылке.