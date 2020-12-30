В МИД призвали не закрывать границы на время локдауна в Украине

В Министерстве иностранных дел Украины надеются, что введение локдауна с 8 по 24 января не должно повлиять на возможность пересечения государственной границы.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил заместитель главы МИД Евгений Енин. Он указал на негативные последствия закрытия границ, что произошло во время первого жесткого карантина в начале пандемии.

"Мы прошли через определенный опыт внедрения этих мероприятий несколько раньше, и именно поэтому позиция МИД будет базироваться на нецелесообразности закрытия государственных границ", – сказал замминистра.

Он добавил, что сейчас иностранцы могут въезжать в Украину после установки приложения "Дій вдома".

"Кроме того, во многих случаях для въезда в Украину обязательным документом является наличие страхового полиса, а карантин может быть прервано только за отрицательного результата ПЦР-теста, сданного сразу после пересечения границы или по окончанию 14-дневного срока самоизоляции", – добавил Енин.

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