Знаменитость поразила всех на Ибице своим микро-купальником

Телезвезда Хлоя Ферри показала свою невероятную фигуру в мини-купальнике во время своего отдыха на Ибице.

Об этом сообщает The Sun.

Звезда реалити-шоу "Джоджи Шор" предстала перед поклонниками в откровенном голубом купальнике, демонстрируя свой подтянутый живот и округлости привлекательной фигуры.

На кадрах заметно, как 23-летняя девушка прогуливается возле бассейна перед тем, как окунуться в воду, после чего она прилегла позагорать на шезлонг.

В некоторых моментах Ферри пытается откровенно эпатировать публику, скользя ногами на четвереньках возле бассейна.

Впрочем, многие поклонники отнеслись к ее фотоснимкам неоднозначно. Некоторые из них раскритиковали Хлою за излишние траты на косметические процедуры, другие считают, что девушка отчаянно и чрезмерно пытается привлечь внимание к своей персоне после расставания с бойфрендом Сэмом Гоулендом.

Ранее свои фотографии в откровенном купальнике продемонстрировала актриса Марго Робби.

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