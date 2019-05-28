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Знаменитость поразила всех на Ибице своим микро-купальником

1.3тЧитать материал на украинском

Телезвезда Хлоя Ферри показала свою невероятную фигуру в мини-купальнике во время своего отдыха на Ибице.

Об этом сообщает The Sun.

Звезда реалити-шоу "Джоджи Шор" предстала перед поклонниками в откровенном голубом купальнике, демонстрируя свой подтянутый живот и округлости привлекательной фигуры.

Знаменитость поразила всех на Ибице своим микро-купальником

На кадрах заметно, как 23-летняя девушка прогуливается возле бассейна перед тем, как окунуться в воду, после чего она прилегла позагорать на шезлонг.

Знаменитость поразила всех на Ибице своим микро-купальником
Знаменитость поразила всех на Ибице своим микро-купальником

В некоторых моментах Ферри пытается откровенно эпатировать публику, скользя ногами на четвереньках возле бассейна.

Знаменитость поразила всех на Ибице своим микро-купальником
Знаменитость поразила всех на Ибице своим микро-купальником

Впрочем, многие поклонники отнеслись к ее фотоснимкам неоднозначно. Некоторые из них раскритиковали Хлою за излишние траты на косметические процедуры, другие считают, что девушка отчаянно и чрезмерно пытается привлечь внимание к своей персоне после расставания с бойфрендом Сэмом Гоулендом.

Ранее свои фотографии в откровенном купальнике продемонстрировала актриса Марго Робби.

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Королева Виктория
Королева Виктория
Мoя 6лaгодaрнocть вcем тем, кто показaл мнe этoт чудо-cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁v86qnl Пpостo пройдя oпрoс получилa пoчти полугодовyю зарплату)) Пользyйтесь, пoкa eщe еcть вoзможность=)
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