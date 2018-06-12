Зеркальная пустыня: появились уникальные фото природного явления

В Боливии находится самая большая соляная пустыня в мире – солончак Уюни.

Как сообщает УНИАН, это - высохшее соляное озеро на юге равнины Альтиплано.

Находится оно на высоте около 3,65 тыс. м над уровнем моря. Площадь этого необычного места – 10 582 квадратных километров.

Поверхность боливийского солончака покрыта слоем поваренной соли толщиной 2-8 метров. Здесь содержится около 10 млрд тонн соли, из которых ежегодно добывается около 25 тыс. тонн.

солончак Уюни subscribe.ru

Во время сезона дождей соляную пустыню обволакивает тонкий слой воды. Территория превращается в самую большую на планете зеркальную поверхность. Чтобы увидеть такую невероятную красоту, сюда съезжаются туристы со всего мира.

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Это место является главным транспортным маршрутом региона.

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