Люблю командировки за то, что каждый раз открываю для себя ранее не известные уголки нашей страны. Одним из таких открытий во время рабочей поездки на Закарпатье в сентябре стал замок Сент-Миклош. Его еще называют Замком Любви.

Расположенный в 12 километрах от города Мукачево, в поселке Чинадиево, замок скрыт от дороги за старым советским зданием, которое выглядит лишним в общем пейзаже Карпатских гор и лесов. Зато Сент-Миклош вписался в эту местность очень органично.

И очень быстро переносит посетителей в бурные события 17 века, которые стали известны далеко за пределами Мукачево. Прежде всего, благодаря персоне Илоны Зрини, предводительницы освободительного движения венгров в Закарпатье.

Символ Любви

Известная своей красотой и образованностью, она владела десятью языками, а впоследствии проявила талант военачальника, который оценил даже турецкий султан. Дочь хорватского правителя по происхождению, в Мукачево Илона Зрини оказалась в возрасте 17 лет, благодаря замужеству за трансильванским князем Ференцем I Ракоци. Семье князя принадлежали замки Сент-Миклош и замок Паланок, более известный как Мукачевский. В 33 Илона Зрини овдовела.

Известной она стала благодаря второму замужеству за венгерским князем Имре Текели, моложе ее на 14 лет. За этой историей любви наблюдала вся Европа. Текели и Зрини познакомилась в феврале 1682 года. Три года пара встречалась тайно в замке Сент-Миклош. Причина была вполне банальна: была жива свекровь княгини от первого брака, София Батори. Пара обручилась лишь через три года, после ее смерти.

Их разделяла разница в возрасте, но одновременно объединяли политические взгляды. Зрини, как и Текели, вместе строили планы по освобождению Венгрии из-под австрийского руководства. Для этого искали союзников даже в Турции. В этой стране пара и встретила свою старость.

Возрождение замка

Современная история замка не такая захватывающая. Во времена Второй мировой войны немцы сделали из него тюрьму. При советской власти замок XV столетия был сельсоветом, центром лесхоза, воинской частью и отделением автобазы, расположенной рядом.

Не дожидаясь помощи государства, возрождать Замок Сент-Миклош взялись художники из Закарпатья - Иосиф Бартош, с которым имела возможность познакомиться лично, его жена и коллеги.

С 2001 года замок находится в концессии художников, за это время они постепенно восстанавливают здание. Уже отреставрирован интерьер первого этажа, и идет работа над вторым.

В "докоронавирусный" период замок стал площадкой для фестивалей и арт-спектаклей, для исторических реконструкций, в том числе международных. Атмосфера в замке Сент-Миклош быстро погружает тебя в эпоху господства князей и рыцарских боев.

Замок имеет собственную конюшню с тремя подопечным и большую прилегающую территорию, которую, силами художников постепенно приводят в первозданный вид.

Для того, чтобы найти средства на дальнейшее развитие замка Сент-Миклош, художники организовывают экскурсии, продают сувениры, пишут картины и абсолютно все полученные средства вкладывают в реставрацию замка. Сейчас в планах восстановить второй этаж, в частности, спальню Илоны Зрини, которая в будущем может стать местом "паломничества" для молодоженов.

Будете на Закарпатье - обязательно посетите замок. Также призываю всех своих друзей и всех, кто просто желает поддержать замок финансово, сделать это! Каждая гривна там, действительно, вкладывается в восстановление истории этого прекрасного места и возрождение символа любви на Закарпатье.

Наименование организации: ОО "Калган-А"

Код получателя: 26325254

Название банка: Закарпатское РУ АО КБ "Приватбанк"

Счет получателя в формате IBAN: UA173123780000026006053901367

Валюта: ГРН