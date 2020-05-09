Загадка каменных шаров: откуда взялись огромные валуны, разбросанные по всей Земле

Огромные каменные шары, которые называют сферическими конкрециями, находят по всему миру: на пляжах Калифорнии и Новой Зеландии, в Коста-Рике, в России.

Необычные камни издавна считались наделенными магическими свойствами, а их происхождение приписывали таинственным древним цивилизациям и даже инопланетянам. OBOZREVATEL выяснял, что они представляют собой на самом деле и откуда взялись.

Валуны Моераки

Валуны Моераки Фото Нагойского университета

Самые знаменитые сферические конкреции – валуны Моераки, разбросанные по побережью Отаго в Новой Зеландии. Самые крупные из них весят несколько тонн, их диаметр достигает 2,5 метра.

По местной легенде, это окаменевшие овощи и корзины с товарами с потерпевшего крушение мифического каноэ Араи-Те-Уру, которое возвращалось из дальних стран с тыквами и другими дарами природы. Якобы море выбросило их на берег.

Но по версии геологов, это гигантские карбонатные конкреции, сформировавшиеся примерно 50 миллионов лет назад в морском илистом осадке. Они состоят из песка, ила и глины, сцементированных кальцитом.

Внутри таких камней находится затравка – окаменелость органического состава, к которой стягивался карбонат кальция или кальцита.

Сфера с раковиной моллюска, которая послужила затравкой James St. John / flickr.com

Каменные шары Коста-Рики: природные и рукотворные

Известны также каменные шары Коста-Рики – петросферы. В дельте реки Дикис, на полуострове Никоя и на острове Каньо у побережья Тихого океана – их более 300 . Диаметр шаров достигает 2,57 метра, вес – 20 тонн.

Часть из них – карбонатные конкреции, как и валуны Моераки, но есть и рукотворные, сделанные из более твердых пород, – габбро и гранодиоритов.

Археологические раскопки показали, что петросферы связаны с периодом Чирики (IX-XVI века). Их размещали перед входом в жилище: вероятно, это говорило о высоком социальном статусе. В захоронениях обнаружили и небольшие шарики – диаметром 7-10 сантиметров.

Каменные шары Коста-Рики account.travel

Ученые предполагают, что, индейцы, увидев природные валуны, сделали их предметом культа и сами стали изготавливать похожие из округлых валунов более твердых пород.

В настоящее время только шесть шаров находятся в местах их первоначального обнаружения; остальные можно увидеть в музеях – как в самой Коста-Рике, так и за ее пределами, в частности, в Вашингтоне и Кембридже.

Загадка каменных шаров

Каменные сферы обнаружены в Аргентине, Китае, Канаде, в штатах Канзас, Калифорния и Огайо в США, в Казахстане и в России.

Каменная сфера во дворике Национального музея Коста-Рики wikipedia.org

Ученые до сих пор занимаются их исследованием. Так, остаются открытыми вопросы: как быстро они растут, почему такая правильная форма и из-за чего рост камней прекращается?

Исследования в Японии, Англии и Новой Зеландии показали, что даже самые большие шары образуются всего за несколько десятилетий.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, куда можно будет поехать летом 2020 года: Турция и Греция – да, Италия и Испания – нет.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!