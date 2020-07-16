Забитый пляж и мутная вода: в сети показали единственный курорт в “ДНР”
В сети обнародовали фото и видео отдыха на единственном приазовском курорте на оккупированной террористами “ДНР” территории Донецкой области – в поселке Седово.
Фото с пляжей Седово опубликовал в Twitter Донецкий гражданин. Он отметил, что после того, как дали разрешение на свободный проезд, на побережье собралось очень много людей.
"Седово: дали разрешение на свободный проезд и сразу людей тьма. Температура 27°,вода теплая", – подписал он.
На фото видно, что отдыхающие плотно расположились на пляже. Социальную дистанцию никто не соблюдает.
Кроме того, на YouTube выложили видео из курортного Седово. На нем показаны заполненные пляжи, летние аттракционы. Работают рыночные ряды с продуктами и сувенирами. Вода в море мутная, но автор видео уверяет, что это полезно.
Как сообщал OBOZREVATEL, у берегов единственного морского курорта на территории оккупированного Донбасса – поселка Седово, вода окрасилась в зеленый цвет из-за пены с ужасным зловонием.