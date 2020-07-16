Забитый пляж и мутная вода: в сети показали единственный курорт в “ДНР”

В сети обнародовали фото и видео отдыха на единственном приазовском курорте на оккупированной террористами “ДНР” территории Донецкой области – в поселке Седово.

Фото с пляжей Седово опубликовал в Twitter Донецкий гражданин. Он отметил, что после того, как дали разрешение на свободный проезд, на побережье собралось очень много людей.

"Седово: дали разрешение на свободный проезд и сразу людей тьма. Температура 27°,вода теплая", – подписал он.

Социальную дистанцию отдыхающие не соблюдают (Twitter Донецкий гражданин)

На фото видно, что отдыхающие плотно расположились на пляже. Социальную дистанцию никто не соблюдает.

На пляже в Седово много отдыхающих (Twitter Донецкий гражданин)

Кроме того, на YouTube выложили видео из курортного Седово. На нем показаны заполненные пляжи, летние аттракционы. Работают рыночные ряды с продуктами и сувенирами. Вода в море мутная, но автор видео уверяет, что это полезно.

Жители "ДНР" отдыхают в Седово (Twitter Донецкий гражданин)

Как сообщал OBOZREVATEL, у берегов единственного морского курорта на территории оккупированного Донбасса – поселка Седово, вода окрасилась в зеленый цвет из-за пены с ужасным зловонием.