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Забитый пляж и мутная вода: в сети показали единственный курорт в “ДНР”

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Места
1,6 т.
В сети показали единственный курорт в “ДНР” в поселке Седово

В сети показали единственный курорт в “ДНР” в поселке Седово. Скриншот Youtube

В сети обнародовали фото и видео отдыха на единственном приазовском курорте на оккупированной террористами “ДНР” территории Донецкой области – в поселке Седово.

Фото с пляжей Седово опубликовал в Twitter Донецкий гражданин. Он отметил, что после того, как дали разрешение на свободный проезд, на побережье собралось очень много людей.

"Седово: дали разрешение на свободный проезд и сразу людей тьма. Температура 27°,вода теплая", – подписал он.

Социальную дистанцию отдыхающие не соблюдают

Социальную дистанцию отдыхающие не соблюдают (Twitter Донецкий гражданин)

На фото видно, что отдыхающие плотно расположились на пляже. Социальную дистанцию никто не соблюдает.

На пляже в Седово много отдыхающих

На пляже в Седово много отдыхающих (Twitter Донецкий гражданин)

Кроме того, на YouTube выложили видео из курортного Седово. На нем показаны заполненные пляжи, летние аттракционы. Работают рыночные ряды с продуктами и сувенирами. Вода в море мутная, но автор видео уверяет, что это полезно.

Жители "ДНР" отдыхают в Седово

Жители "ДНР" отдыхают в Седово (Twitter Донецкий гражданин)

Как сообщал OBOZREVATEL, у берегов единственного морского курорта на территории оккупированного Донбасса – поселка Седово, вода окрасилась в зеленый цвет из-за пены с ужасным зловонием.

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