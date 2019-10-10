Восьмое чудо света, или Как влюбиться в Черногорию

Черногория относительно недавно стала появляться в списке must visit украинских туристов и пока не настолько часто, как уже успевшие стать попсовыми Египет и Турция. Но если вы еще не были в этом краю, который Бог будто нарочно оставил между небом и землей, то должны знать, что лишили себя возможности увидеть восьмое чудо света. А это стоит того, даже если вы не видели предыдущих семь.

OBOZREVATEL предлагает вам несколько первых точек на карте маршрута, с которых следует начать свое знакомство с этой сказочной страной. Побывав там, вы убедитесь, что рай действительно существует и он гораздо ближе, чем кажется.

Нам хватило всего четыре дня, чтобы понять это. А помогли в осуществлении мечты Ассоциация по развитию международных отношений ADRUM, Посольство Украины в Черногории, МОО "За семейные ценности", а также Национальная туристическая компания Черногории и лично ее директор Zeljka Radak Kukavicic и Miladin Radisevic.

Котор

Если вам посчастливилось познакомиться с Венецией и даже назвать ее любимым городом, то в Которе вы поймете, что поспешили с признанием, ведь это – вдвое лучше. Потому что что может сравниться по красоте с городом, который раскинулся голубыми рукавами морской бухты между гор?

Безусловно, Котор является "братом" Венеции, ведь когда-то он был частью Венецианской республики. Убедиться в этом вы сможете, гуляя по узким мощенным улочкам, которые дышат духом той эпохи; сидя в кафе и слыша звуки колокола, точно, как на площади Сан-Марко; гуляя по вечернему причалу.

Но, даже несмотря на все это сходство с итальянской "сестрой", есть в Которе и нечто особенное – черногорский колорит и изюминки, которые вы не отыщете больше нигде в мире.

Одной из таких является старинная крепость святого Иоанна, поднявшись на которую, вы увидите божественный вид. Впечатления от него перекроют даже усталость от крутого 1,5-часового подъема. Перед вами, как на ладони, окажется одна из уникальных жемчужин мира – с ее черепичными крышами, высокими колокольнями, горами и Боко-Которским заливом, так похожим в этом месте на норвежские фиорды.

Боко-Которский залив Национальная туристическая компания Черногории

Котор Национальная туристическая компания Черногории

Вид на Котор с крепости святого Иоана Национальная туристическая компания Черногории

Котор Национальная туристическая компания Черногории

Котор Национальная туристическая компания Черногории

Кроме того, раем этот город станет и для котолюбов. Ведь Котор совершенно не зря называют городом кошек. Каждый турист с первых минут пребывания здесь небезосновательно может подумать, что именно им по-настоящему принадлежит город. Четырехлапых друзей в Которе можно встретить везде – в сувенирных лавках, на крышах домов, в самых глухих переулках и даже в пещерах на горе при подъеме на крепость.

Более того, кошки даже стали полуофициальным символом уникального черногорского города и почитаются как священное животное. А чтобы узнать, почему которцы так неравнодушны к пушистым друзьям, вам придется самим посетить этот удивительный уголок Черногории и обо всем разузнать из первых уст.

Крепость святого Иоанна

Улица Котора

Улица Котора

Пераст

Украинцы, живущие в самой большой европейской стране, привыкли думать, что наиболее популярные среди туристов города – это огромные мегаполисы. Однако в Черногории вы убедитесь, что это далеко не так. Ведь поистине райским местом может оказаться даже самый маленький тихий поселок, затаившийся между гор и моря. Доказательством этому является Пераст. Здесь есть все для любителей красочных фото или просто тех, кого вдохновляет красота природы.

Чтобы увидеть это сокровище Черногории, вам достаточно просто прогуляться по набережной городка: вдоль церкви с высокой средневековой башней, игрушечных домиков, разбросанных на склоне горы, и моря, посредине которого, как два дельфина, реют два крохотных островка.

Более того, в хорошую погоду вы даже можете добраться до одного из них на катере-такси и посетить уникальную церковь, которую черногорские умельцы умудрились поместить там.

Пераст Национальная туристическая компания Черногории

Пераст Национальная туристическая компания Черногории

Островки с соборами в Перасте

Пераст

Пераст

Тиват

А всего в нескольких минутах езды от Пераста вы можете увидеть совершенно другую Черногорию – не средневековую и старинную, а новую, модерную, дорогую, но от этого не менее романтичную и прекрасную. Всего за несколько лет некогда провинциальный городишко превратился в шикарную гавань для яхт с элитными отелями, апартаментами и пальмовыми аллеями. Прохаживаясь про просторной светлой набережной Порто Монтенегро, вы будто невольно переноситесь в Монако или в Ниццу.

К тому же, приятным бонусом является то, что добираться в это удивительное место можно на пароме, что добавляет путешествию остроты впечатлений. Нам довелось осуществлять переправу в дождь, но даже это не испортило впечатлений от увиденного. Ведь Черногория именно та страна, которая прекрасна в любую погоду, – в дождь она играет особыми красками.

Тиват Национальная туристическая компания Черногории

Тиват Национальная туристическая компания Черногории

Порто Монтенегро Национальная туристическая компания Черногории

Возьмите на заметку, что недалеко от Тивата есть еще одно уникальное место – остров Свети-Стефан. Если вы путешествуете на машине, то стоит уделить несколько минут, чтобы увидеть эту красоту и сделать на ее фоне неповторимое селфи. Просто на дороге, над обрывом есть замечательная обзорная площадка, откуда видно это чудо природы. Он находится всего в паре сотен метров от берега, однако с моря выглядит, как осколок затонувшей цивилизации.

Сейчас остров полностью занимает элитный отельный комплекс, однако за отдельную плату вы можете посетить его с экскурсией или купить себе однодневный абонемент на закрытый райский пляж (при условии, что остров не арендуют на длительное время постояльцы лакшери-комплекса).

Остров Свите-Стефан Национальная туристическая компания Черногории

Остров Свите-Стефан Национальная туристическая компания Черногории

Негуши

Эта локация будет интересна тем, кто среди прочего любит заниматься гастротуризмом и вместо магнитов и открыток предпочитает привозить из дальних стран их традиционные вкусности. В частности, указанное село – родина легендарного негушского пршута (черногорское прошуто), сухого негушского сыра и, конечно же, вина.

Представьте себе: что может быть лучше, чем заехать в гости в горное село к черногорцу, который изготавливает деликатесы точно так же, как сотни лет назад его предки? Нам посчастливилось побывать у такого мастера. Он не только показал уникальный процесс и поделился секретами древней черногорской кухни, но и провел нам дегустацию всего, без чего уже никто не смог уехать в Украину.

Село Негуши

Село Негуши

Негушский пршут и сыр Национальная туристическая компания Черногории

Подгорица

Несмотря на то, что Подгорица является столицей Черногории, на первый взгляд она может показаться слишком спокойной и неприметной как для главного города страны – в ней проживает практически третья часть от всего населения, которое составляет чуть больше 600 тысяч.

Но главная особенность черногорской столицы в том, что именно здесь, в нетуристической обстановке вы сможете увидеть, как живет и чем дышит эта страна. И смеем вас заверить – кое в чем вы даже позавидуете черногорцам. Ведь они ведут неспешную жизнь, проводя время за разговорами с друзьями, посиделками в уютных кафе и получением удовольствия от жизни.

Кроме того, особо интересной Подгорица будет и для любителей шоппинга. Несмотря на то, что черногорская столица по размерам примерно соответствует украинскому Житомиру, а по темпу жизни даже тише, она пестрит вывесками всемирно известных брендов. К слову, здесь шансов найти оригинал гораздо больше, чем, к примеру, в Италии, а стоимость напротив может быть куда меньше.

Не лишена Подгорица и природных красот – город расположился у подножий гор, а разделяет его неимоверной красоты горная река Морача, над которой простирается красивый белый мост "Миллениум".

Мост "Миллениум" в Подгорице Национальная туристическая компания Черногории

Собор Воскресения Христова в Подгорице

Собор Воскресения Христова в Подгорице

Ценителям архитектуры в черногорской столице стоит заглянуть в Собор Воскресения Христова, который смело можно назвать образцом византийского церковного стиля.

Безусловно, в двух словах описать всю уникальность Черногории невозможно. Ведь на ее небольшой территории есть целых четыре национальных парка – Дурмитор с его мистическим Черным озером, Ловчен, Биоградска-Гора, Скадарское озеро. А что говорить о легендарном мосте Джурджевича над глубочайшим в Европе каньоном реки Тара – главном символе Черногории! Поэтому оставим с вами долю интриги для будущего путешествия и начнем готовиться к нему прямо сейчас. Ведь жизнь так коротка, а сколько неимоверных мест еще нужно успеть увидеть.

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