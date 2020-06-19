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19 июня • обновлено в 18:08
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Венгрия озвучила правила пересечения границы для украинцев

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Пограничники Венгрии заявили об изменении некоторых правил для въезда на свою территорию украинцев.

Они касаются краткосрочного посещения страны, а также транзитного проезда. Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что Венгрия возобновила пропуск через границу пассажирских автобусов, а своих соотечественников пропускает на въезд без необходимости проходить карантин.

Изменения для граждан Украины, которые планируют посетить Венгрию

Что касается краткосрочного посещения, то на карантин не будут отправлять украинцев, въезжающих в 30-километровую зону страны.

От таких лиц не будут требовать наличия дополнительных подтверждающих документов для въезда, при этом они должны покинуть территорию Венгрии в течение 24 часов.

С другой стороны, въезд на территорию Венгрии с целью транзитного проезда украинцам разрешается круглосуточно при наличии у лица документа о постоянном месте поживания, разрешения на пребывание, вида на жительство, визы на длительное трудоустройство или иного документа, подтверждающего право на длительное пребывание в стране назначения, выданного официальным органом этой страны. Кроме этого, лицо должно дать согласие на проверку на наличие COVID-19 и не иметь признаков подозрения на заражение этой инфекцией.

Пограничники Венгрии сообщили о некоторых правилах для въезда украинцев

Пограничники Венгрии сообщили о некоторых правилах для въезда украинцев

Facebook Государственной пограничной службы Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша 13 июня открыла свои границы с соседними странами Европейского союза после трех месяцев ограничений на въезд для иностранцев. Что касается Украины, то ее в этом списке нет.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Венгрия
Теги
Государственная пограничная служба Украины граница туризм
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