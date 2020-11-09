Ведущая "Орла и Решки" ночью покорила единственный в мире действующий содовый вулкан

Ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Юлия Коваль поднялась на единственный в мире содовый вулкан, который, к тому же, является действующим. Он находится в Танзании, куда они с коллегой, Анастасией Ивлеевой, отправились на уикенд.

Так, звезда "Орел и Решка. Девчата" отметила, что это был самый страшный и опасный подъем в ее жизни. Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-служба Нового канала (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Ол-Доиньйо-Ленгаи – самый молодой и наиболее активный вулкан Восточной Африки. Извергается он природной содой и золой. Его высота – примерно 3000 метров. Подняться туда – мечта каждого туриста", – рассказала телеведущая.

Ведущая "Орла и решки" поднялась на действующий вулкан в Танзании. Пресс-служба Нового канала

Ведущая "Орла и решки" поднялась на действующий вулкан в Африке Пресс-служба Нового канала

Отправлялась на вулкан Юлия из города Аруша. Рейсовые автобусы туда не ходят, поэтому ведущая "Орла и Решки" воспользовалась автостопом. Девушка отметила, чтобы подняться на вулкан, нужно иметь теплую спортивную одежду, треккинговую обувь и палки. Также для безопасности стоит воспользоваться услугами гида.

Звезда "Орла и решки" поднялась на действующий вулкан ночью. Пресс-служба Нового канала

Свой путь Юлия Коваль начала в полной темноте – ночью, чтобы к утру подняться на вершину вулкана. По ее словам, сначала идти было легко, но с каждым десятком метров сил становилось все меньше, температура воздуха падала, а склон становился круче и каменистее, а от того и опаснее.

"Несколько часов изнурительного подъема, и одну из самых темный ночей, что я видела в своей жизни, сменило утро. Самое страшное утро в моей жизни, потому что с рассветом стало понятно, что я только на середине пути. Сверху – крутая скала, с которой летит пыль и откалываются камни, а снизу – полуторакилометровая пропасть", – поделилась ведущая.

Юлия Коваль поднялась на действующий вулкан в Африке. Пресс-служба Нового канала

Звезда "Орла и решки" поднялась на вулкан в Африке. Пресс-служба Нового канала

Юлия Коваль поднялась на действующий вулкан в Африке. Пресс-служба Нового канала

Преодолев свой страх и собрав все силы в кулак, Коваль все же поднялась на вершину. Девушка призналась, что больше ни за что на свете не повторит этот опасный подъем, который продолжался шесть часов. Она добавила, что панорама, которая открывается на вершине, все же стоит того, чтобы увидеть ее хотя бы один раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий проекта "У кого больше" (Новый канал) Максим Узол во время поездки в Танзанию стал первым светлокожим портером, который поднялся на вершину Килиманджаро с 25-килограммовым грузом на голове.