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В Южной Корее открыли нарисованное кафе: фото

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В столице Южной Кореи, городе Сеул, открылось кафе, интерьер которого стилизован под анимационный фильм.

Внутри помещение выглядит как-будто нарисованное, передает Вокруг Света.

Под мультфильм стилизированы даже посуда и мебель заведения.

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Источником вдохновения для дизайнеров стал корейский анимационный фильм "W — между двух миров", героиня которого О Ён Чжу оказывается внутри веб-комикса и перемещается между вымышленной и реальной вселенными, а потом влюбляется в главного героя нарисованной истории.

В Южной Корее открыли нарисованное кафе: фото
В Южной Корее открыли нарисованное кафе: фото
В Южной Корее открыли нарисованное кафе: фото
В Южной Корее открыли нарисованное кафе: фото
В Южной Корее открыли нарисованное кафе: фото
В Южной Корее открыли нарисованное кафе: фото
В Южной Корее открыли нарисованное кафе: фото
В Южной Корее открыли нарисованное кафе: фото
В Южной Корее открыли нарисованное кафе: фото
В Южной Корее открыли нарисованное кафе: фото

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в столице Южной Кореи - городе Сеул - прошла фотовыставка об Украине "Feel Ukraine" на платформе кампуса Университета иностранных языков Хангук.

Место
Южная КореяСеул
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