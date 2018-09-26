В Южной Корее открыли нарисованное кафе: фото

В столице Южной Кореи, городе Сеул, открылось кафе, интерьер которого стилизован под анимационный фильм.

Внутри помещение выглядит как-будто нарисованное, передает Вокруг Света.

Под мультфильм стилизированы даже посуда и мебель заведения.

Источником вдохновения для дизайнеров стал корейский анимационный фильм "W — между двух миров", героиня которого О Ён Чжу оказывается внутри веб-комикса и перемещается между вымышленной и реальной вселенными, а потом влюбляется в главного героя нарисованной истории.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в столице Южной Кореи - городе Сеул - прошла фотовыставка об Украине "Feel Ukraine" на платформе кампуса Университета иностранных языков Хангук.