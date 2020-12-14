В Украине сняли видеоролик о туризме в Чернобыле

Государственное агентство развития туризма ко Дню чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС представило социальный ролик, посвященный зоне отчуждения. Так, он был снят в рамках проекта "Мандруй Україною".

Соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале агентства. В описании к публикации отмечается, что Чернобыльская зона отчуждения – это место, где стоит побывать каждому и подумать о смысле жизни (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Чернобыльская зона отчуждения – это место, где остановилось время. Где стоит побывать каждому и подумать о смысле жизни. Чтобы потом увидеть, как возрождается природа на руинах, сделанной цивилизацией. Здесь вы можете побыть наедине с собой и миром, понять то, что обычно скрывается за серой обыденностью", – говорится в описании к видео.

Отметим, что в ролике снялся украинский каноист, двукратный олимпийский чемпион Юрий Чебан, а в качестве музыкального сопровождения была использована песня ONUKA "Місто".

Это первая масштабная промокампания, которая ориентирована на развитие внутреннего туризма в Украине. Ее цель – побудить украинцев к путешествиям по родной стране, сделав это модным трендом. Здесь речь идет не только об отдыхе, но и о познании истории и культуры Украины.

Проект реализуется на волонтерских началах при участии государства, местных властей, бизнеса и креативных индустрий.

Также в рамках проекта "Мандруй Україною" было снято три проморолика с участием известных украинцев. В первом ролике приняли участие призерка Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко, которые отправились в Асканию-Нова на Херсонщине. Затем вышел второй ролик, в котором участники группы "Антитела" и их фронтмен Тарас Тополя пригласили украинцев посетить Национальный заповедник "Хортица".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская группа KAZKA представила видео на песню "Остров" о Чернобыльской трагедии, записанную в рамках международного проекта "Звуки Чернобыля".