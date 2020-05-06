Заграница отпадает: куда поехать в Украине летом и что будет с ценами

Из-за пандемии COVID-19 сфера туризма оказалась на пороге значительных изменений. Они сполна проявятся уже в ближайшем летнем сезоне.

Традиционные "курортные" страны переключаются на внутренний туризм. То же самое придется сделать и Украине. На первый план по популярности выйдут отечественные загородные коттеджи, небольшие аппартаменты на море, походы в горы – проще говоря, поближе к природе. При этом туристического бума не ожидается, как и ценового скачка.

Насколько наша туристическая сфера готова к приему отдыхающих в условиях пандемии – узнавал OBOZREVATEL.

Турция ждет иностранцев, Египет – только своих

Туристический бизнес для многих государств является одним из основных источников дохода. Например, в Италии и Испании, третьей и четвертой по размеру экономиках ЕС, общий вклад туризма оценивается примерно в 12-13% ВВП, в Португалии – около 20%, в Греции влияние этой сферы еще выше – 25-30%.

Карантин негативно сказался на туристическом бизнесе по всему миру

И если Испания уже смирилась с отсутствием иностранных гостей до конца года, то Италия рассматривает возможности развития внутреннего туризма. Звучат предложения о возмещении гражданам затрат на отдых внутри собственной страны, речь идет о суммах 350-500 евро. На такие меры правительство идет из-за того, что даже европейские туристы в страну попадут, вероятно, не раньше сентября, и то если не будет новых вспышек заболеваемости.

Но пока страны ЕС только строят планы, в Турции и Египте уже начинают понемногу запускать туристический сезон.

В "стране пирамид" решили открыть гостиницы для внутренних туристов при условии, что учреждения будут работать не более, чем для 25% отдыхающих, которых способны принять. С июня эту долю поднимут до 50%.

Конечно, в отелях Египта будут осуществлять ряд противоэпидемических мер для защиты своих клиентов в связи с пандемией. В частности, для начала работы гостиница должна иметь медкабинет и врача. Кроме того, гостям будут регулярно проверять температуру. Массовые мероприятия на курортах будут по-прежнему запрещены. Вместо привычного "шведского стола" в отелях введут питание по меню и запретят открытые зоны с продуктами.

Турция и Египет открывают туристический сезон pixabay

По подобному сценарию начинает открываться туристическая сфера и в Турции. Уже с середины мая ее Министерство культуры и туризма рассчитывает на рост внутреннего туризма, а к концу этого месяца – и вовсе на наплыв иностранцев. Отели и туроператоры уже отправили потенциальным визитерам 23,5 млн писем с приглашением посетить Турцию после карантина.

Как ни манят солнечные берега, чтобы добраться до них, необходимо открытие украинских границ и возобновление международных пассажирских авиарейсов. Но, по словам коммерческого директора компании TEZ TOUR Аркадия Маслова, в Украине до конца года нет никаких перспектив для выездного туризма. Поэтому нашим гражданам придется искать места для отдыха внутри страны.

Бума в Украине не будет

Украинская туристическая отрасль страдает от отсутствия государственной стратегии развития сферы. Если другие страны выстраивают туризм как бюджетообразующую отрасль и получают от нее огромные доходы, то в Украине этим никто реально не занимается, хотя возможности колоссальные.

"В Украине есть все предпосылки для развитися приема туристов. У нас есть море, горы, различные ландшафтные заповедники, религиозные центры – да много чего. Но наши власти не видят этих перспектив", – сказал представитель TEZ TOUR в комментарии OBOZREVATEL.

В Европе понимают всю критичность ситуации и разрабатывают планы по спасению туризма. А в Украине поддержка этой сферы остается на плечах предпринимателей, которые столкнулись с форс-мажорными обстоятельствами.

По данным Министерства культуры, по состоянию на середину апреля убытки туристической сферы из-за карантина составляют 1,5 млрд долларов. А с учетом того, что упущен и майский сезон, потери будут значительно больше.

Но и это не все. Резкого подъема внутреннего туризма в Украине не ожидают, уверяет заместитель главы Комитета по туризму Торгово-промышленной палаты Украины Владимир Царук.

"Отдыхать люди будут, но рассчитывать на бум внутреннего туризма летом-2020 не стоит. Тут хотя бы дать возможность отелям и санаториям как-то удержаться на плаву после нескольких месяцев простоя", – отметил он в комментарии OBOZREVATEL.

К сожалению, схема Египта по загрузке отелей на 50% не совсем применима к Украине. Ведь в наших странах несопоставимы размеры отелей и количество гостей, которые те могут разместить.

"Если египетские гостиницы рассчитаны на прием порядка 600-700 человек, то даже при сокращении этого количества вполовину определенная загрузка остается. У нас же таких больших отелей на юге нет. Если при наличии 30-50 номеров заведение будет заполнено всего на 20%, это не позволит ему зарабатывать", – объясняет Царук.

Украинские отели оказались в тяжелой ситуации из-за карантина facebook.com/NEMO.Hotel.Odessa

Конечно, это может повлечь за собой сокращение количества отелей. Но в отличие от ресторанов, здесь есть свои особенности.

"Если ресторанные помещения в основном арендуемые, и после закрытия предприятия просто перейдут к другому съемщику, то гостиничные помещения являются собственностью учредителей. На месте пансионата или отеля завод не построишь. Здание просто законсервируется. Будут ли такие случаи, пока сказать сложно. Но точно известно, что сейчас в Украине не работает порядка 90% отелей. Другие принимают либо на обсервацию, либо их отдали под жилье для врачей", – отметил он.

Не лучше обстоят дела и у туроператоров. Последние 7 лет они и так находятся в непростом положении, и карантин только усугубил ситуацию.

"С 2013 года, после того как в стране начался экономический кризис, туристические компании могли выживать за счет преимуществ своего качественного турпродукта перед дешевыми путевками. Но это не позволяло им заработать определенный запас на случай повторных кризисов. У многих компаний нет "финансовой подушки", поэтому есть вероятность банкротства, особенно – крупных туркомпаний", – заявляет Маслов.

Куда поедут украинцы

Эксперты туристической сферы отмечают, что форматы отдыха непременно изменятся. И связано это с желанием потенциальных отдыхающих обезопасить себя и родных в условиях эпидемии коронавируса.

По словам Царука, на первый план выходит безопасность отдыха, которая будет выражаться в желании отдыхающих дистанцироваться друг от друга. Поэтому в тренде сегодня будет отдых премиум-класса в коттеджах.

В тренде будет отдых премиум-класса в коттеджах pixabay

"Уже сейчас они бронируются на целое лето, а то и до конца года. И их осталось критически мало. Плюс эко-отдых в Карпатах: усадьбы, мини-отели, где немного туристов", – сказал эксперт.

Конечно, будет востребовани отдых на море, но вот на предмет безопасности такого отпуска вопросы есть.

"Смогут ли отели и пансионаты, привыкшие работать при 100% загрузки, хоть как-то отвечать требованиям санитарных норм? Большинство заведений на юге страны не прошло добровольную категоризацию. По качеству услуг наши отели еще далеки от должного уровня, хотя и есть некоторые подвижки", – отметил Царук.

Более оптимистична в этом вопросе эксперт по внутреннему туризму, автор проектов "Найдено в Украине", "Большая гостиничная перепись" Лала Тарапакина. Хотя она согласна со сменой формата отдыха в результате текущих событий. По ее словам, соотечественники уже начинают активно бронировать отдых в Украине. Специалист рассказала OBOZREVATEL, какие направления среди украинцев будут наиболее популярны в этом году.

"Однозначно самым популярным украинским продуктом 2020 года станут лонг-уикенды. Люди захотят "догнать" свои рабочие графики, поэтому путешествовать будут на выходные. Для более длительного отдыха спросом будут пользоваться загородные комплексы или санатории, куда родители смогут отправить своих детей с бабушками и дедушками на недельку-вторую и где можно будет оздоровиться", – говорит Тарапакина.

Если брать отдых у моря, из отельных форматов популярными станут недорогие домики или апартаменты с возможностью готовить прямо на месте, чтобы экономить деньги.

"Будет очень распространен так называемый зеленый туризм, когда люди размещаются в небольших отелях, на 5-6 номеров. Обычно они расположены на фермах, с возможностью питания свежими продуктами, которые там выращивают, и осматривать местные природные красоты", – рассказывает автор турпроектов.

В Украине будет развиваваться новый формат отдыха – глэмпинг facebook.com/camp.bizon

Как отмечает эксперт в сфере туризма, среди тех людей, которые "оценили прелести изоляции", станет популярным "дикий" горный отдых с палатками.

"Получат новое дыхание глэмпинги, которые пытались запуститься последние года полтора. Это модернизированные палатки со складной мебелью внутри, с туалетом. Более недорогая альтернатива отелям. Думаю, что они найдут много сторонников", – сказала Тарапакина.

Кроме того, в этом году будет модным ездить не только в разрекламированные места отдыха, но и самые отдаленные и малоизвестные уголки нашей страны.

"За карантин у нас люди успели належаться, поэтому будет востребован активный отдых с целью узнать что-то новое, а не просто приехать в знакомый отель и полежать на пляже. Многие стали интересоваться старинными замками и фортами Украины, до которых трудно добраться и возле которых не совсем развит туризм. Но сейчас как раз время для такого формата с возможностью открытия новых интересных мест", – развивает мысль знаток внутреннего туризма.

Что касается возможности повышения цен на отели и услуги, эксперты сходятся во мнении, что в 2020 году это маловероятно с учетом падения доходов у населения.

"Ценовая политика не изменится, она будет на уровне прошлого года, а в первый месяц – возможно, и ниже. Отельеры понимают: многие потеряли работу, некоторые вообще не планируют отдых, из-за кризиса люди боятся тратить деньги. Чуть подорожать может премиум-класс, которого в Украине не так много", – говорит Царук.

"Я надеюсь, что повышения цен не случится, в некоторых регионах они и так были немаленькие. Так что каждый найдет место для отдыха под свой бюджет. Может быть, точечные подорожания и будут, но в основном цены останутся прежними", – как бы добавляет к его словам Тарапакина.