В Одессу на уик-энд: 5 причин посетить город у моря в июне

Как и любой город, Одесса обладает своим неповторимым характером. Она всегда разная, порой непредсказуемая и непохожая на себя вчерашнюю. Может показаться, что прошлым летом вы исследовали ее всю, а в ваши фотообъективы попали все архитектурные изюминки и популярные ивенты. Однако прошел год, и Южная Пальмира снова зовет в гости. Она в очередной раз готова влюблять и удивлять самых требовательных гостей.

Borjomi Fest

Кого заинтересует: тех, кто пытается разгадать характер Одессы, а также меломанов, поклонников танцевальных баттлов и любителей грузинской кухни.

15 июня в парке Победы пройдет Borjomi Fest . Одесситов и гостей города будут ждать зажигательная грузинская группа Mgzavrebi, каруселфи с возможностью записать видео 360°, VR-серфинг для фанатов современных технологий и музыкальный стенд с боржоми-барабанами, где каждый сможет создать свою неповторимую мелодию.

Borjomi Fest пройдет в Одессе уже в третий раз. В этом году он посвящен характеру города. Каждый желающий сможет определить типичные одесские черты и на основе ответов создать "карту характера" своего города.

Также на фестивале будут работать несколько фотозон. На одной из них ловить характер и эмоции гостей будет специальный фотограф-портретист. Готовые фотографии разместят на специальном панно, и уже вечером каждый желающий сможет забрать свой снимок на память.

Городская скульптура

Кого заинтересует: фотографов и любителей квестов.

"MORE BOOKS, LESS FEAR" (с англ. "Больше книг, меньше страха") — эти слова высечены на каменной глыбе, где расположился бронзовый человек со стопкой книг. Автор четырехметрового памятника — известный одесский скульптор Михаил Рева.

В марте 2019-го скульптуру установили рядом со зданием Одесской национальной научной библиотеки. Пересчитать количество книг в стопке, найти секретное слово на странице одной из них и сделать селфи рядом со скульптурой — отныне важные пункты в программе гостей города.

Тем, кто обожает четверолапых, понравится проект "Одесские коты". Их прототипы — легендарные коты и кошки, ставшие талисманами города. Например, на перекрестке улиц Торговой и Садовой поселилась скульптура кошки-тяжеловеса — 18-килограммовой Базарины, а возле Ланжерона — Чилик, старейший кот на пляже. Самая молодая скульптура — кошка Софа, которая появилась у памятника Дюку в апреле 2019-го.

Еще один необычный объект — неоновая инсталляция "Мур-Мяу", которая включается автоматически с наступлением сумерек. Появление в городском пространстве такой инсталляции напоминает одесситам и гостям города о любви, радости и умиротворении.

Арт

Кого заинтересует: неравнодушных к искусству.

До 16 июня в Одесском художественном музее проходит выставка "Суровые и стильные". Она посвящена периоду хрущевской оттепели. Посетители увидят в экспозиции работы Александра Ацманчука, Теофила Фраермана, Александра Токарева и Дмитрия Жилинского.

Греческий парк

Кого заинтересует: ценителей греческой культуры, ландшафтных дизайнеров и всех, кто следил за перерождением Лунного парка.

Туристов ждет сюрприз: возможность посетить Греческий парк на склонах Приморского бульвара. Его создали на месте старого Лунного парка. На территории оборудовали прогулочные аллеи и террасы, детскую развлекательную зону и арт-пространство. Сегодня парк украшают копии древнегреческих скульптур, современное освещение, стилизованные лестницы с пандусами и парковая мебель. Изюминка локации — двуликий фонтан "Начало начал", созданный известным скульптором Михаилом Ревой.

Световые качели

Кого заинтересует: детей и тех, кто чувствует себя ребенком

На Греческой площади и в парке им. Тараса Шевченко появились качели-балансиры для детей и взрослых. Их фишка — LED-подсветка, которая позволяет играть в своеобразный пинг-понг: качели меняют цвет в зависимости от действий людей, которые ими пользуются. Аналогичных площадок в Украине нет, поэтому светящиеся качели заслуживают звания новой достопримечательности города.

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