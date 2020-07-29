В Кирилловке затоплено более 10 баз отдыха: воду откачивают второй день. Фото

Спасатели аварийно-спасательного отряда спецназначения пгт Семеновка продолжают ликвидировать последствия сильных дождей на побережье Азовского моря.

Об этом сообщили на сайте ГСЧС. После стихии уровень воды поднялся на 25-30 см на более чем на 10 базах отдыха на Федотовой косе в пгт Кирилловка.

Также затопило часть дороги от поселка Степок к острову Бирючий. Бойцы ГСЧС с помощью спецтехники и гибкого троса освободили 3 автомобиля и спасли 9 человек, которые оказались в водяной ловушке. Еще на одной из баз отдыха на автомобиль упало дерево, которое спасатели распилили и убрали. В результате происшествия никто не пострадал.

В среду, 29 июля, спасатели продолжили откачивать воду с помощью спецтехники. Всего задействовано 5 мотопомп, как плавающих, так и стационарных.

В Кирилловке продолжили откачку воды с затопленных баз отдыха (ГСЧС)

Как писал OBOZREVATEL, популярный украинский курорт Кирилловка в Запорожской области 27 июля затопило из-за сильных ливней и шторма. Под водой оказались турбазы и парковки.