В Кирилловке море кишит медузами: видео в сети окрестили "отвратительным"

В курортном поселке Кирилловка после штормов море немного очистилось от медуз, но ненадолго – теперь вода и пляжи вновь покрылись тысячами дохлых морских жителей.

Туристы не перестают делится кадрами такого отвратительного зрелища. Одно из последних видео было отснято на Федотовой косе (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, берег Азовского моря буквально усеян зонтиками разлагающихся медуз. Примечательно, что это зрелище неприятно не только для глаз. Запах на пляже стоит соответственный, поэтому в воду заходят единицы.

Медузы на Федотовой косе (Скриншот с видео)

Местные и отдыхающие говорят, что курортный сезон в Кирилловке провалился даже не так из-за пандемии, как из-за полчища этих морских жителей.

"Его начало сорвали карантинные ограничения. Ну а отбили желание ехать на море у многих медузы, морские блохи и погодные катаклизмы. В результате на пляжах, как минимум, в два раза меньше народа, чем обычно", – пишет "РИА Мелитополь".

Как сообщал OBOZREVATEL, побережье Азовского моря после сильного шторма в очередной раз покрылось тысячами медуз, что ужасает отдыхающих. В сети они делятся свежими видео с пляжей, на которых теперь невозможно нормально отдыхать.