В Канаде увидели загадочное существо и приняли его за брата легендарного чудовища

Американский студент во время отдыха в Канаде снял на фото загадочное существо, которое приняли за североамериканского "двоюродного брата" знаменитого Лох-Несского чудовища.

Об этом сообщает The Sun.

Студент из Флориды сделал два фотоснимка в национальном парке Банф в Альберте в тот момент, когда шея необычного существа показалась из воды.

"Волосы на моем теле встали дыбом, я был шокирован тем, что увидел. Показал фотографии сестре, и она подтвердила мои доводы – существо было похоже на Лох-Несское чудовище", - утверждает 17-летний Мэтью Д'Амико.

Как известно, согласно шотландской легенде, чудовище обитает в озере Лох-Несс, откуда и получило свое название.

В 1934 году появилась культовая фотография хирурга, который заявил, что у него есть весомые доказательства существования Лох-Несского чудовище в виде соответствующих снимков.

Издание утверждает, что весной этого года люди дважды замечали монстра, а осенью позапрошлого года фотограф Ян-Бремнер успел запечатлеть его на фото. Тогда друзья Бремнера пошутили, что на изображении, скорее, три играющихся котика, однако работник склада виски сделал предположение о Лох-Несском чудовище.

Напомним, летом 2018 года группа ученых из Новой Зеландии отправилась на родину Лох-Несского чудовища с целью разгадки легендарной тайны.

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