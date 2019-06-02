В Европе открыли первый подводный ресторан: впечатляющие фото

В Норвегии открыли первый в Европе подводный ресторан Under.

Как пишет The Local, здание заведения похоже на огромный бетонный монолит, выступающий из скалистой береговой линии, вторая часть которого опущена в Северное море на глубину пять метров.

Чтобы попасть внутрь нудно пройти с берега по деревянным панелям и спустится по лестнице. Внутри ресторана центральное место занимает гигантское плексигласовое подводное окно с панорамным видом на подводный мир.

Ресторан может обслуживать до 40 посетителей в день, пять вечеров в неделю. В меню в основном местные виды рыбы, которые вылавливают в Атлантике.

Так, дегустационное меню, состоящее из 16-18 блюд, стоит 2250 крон (230 евро) на человека - вдвое дороже, если в заказе будет вино.

Ресторан Under

Ресторан Under

Ресторан Under

Ресторан Under

Ресторан Under

Ресторан Under

Ресторан Under

Ресторан Under

Ресторан Under

Ресторан Under

Как сообщал OBOZREVATEL, ресторан Gulou в районе Аль Барша в западной части Дубая ввел штрафы за недоеденные блюда.

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