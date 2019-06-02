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В Европе открыли первый подводный ресторан: впечатляющие фото

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В Норвегии открыли первый в Европе подводный ресторан Under.

Как пишет The Local, здание заведения похоже на огромный бетонный монолит, выступающий из скалистой береговой линии, вторая часть которого опущена в Северное море на глубину пять метров.

Чтобы попасть внутрь нудно пройти с берега по деревянным панелям и спустится по лестнице. Внутри ресторана центральное место занимает гигантское плексигласовое подводное окно с панорамным видом на подводный мир.

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Ресторан может обслуживать до 40 посетителей в день, пять вечеров в неделю. В меню в основном местные виды рыбы, которые вылавливают в Атлантике.

Так, дегустационное меню, состоящее из 16-18 блюд, стоит 2250 крон (230 евро) на человека - вдвое дороже, если в заказе будет вино.

Ресторан Under

Ресторан Under

Ресторан Under

Ресторан Under

Ресторан Under

Ресторан Under

Ресторан Under

Ресторан Under

Ресторан Under

Ресторан Under

Ресторан Under

Ресторан Under

Ресторан Under

Ресторан Under

Ресторан Under

Ресторан Under

Ресторан Under

Ресторан Under

Ресторан Under

Ресторан Under

Как сообщал OBOZREVATEL, ресторан Gulou в районе Аль Барша в западной части Дубая ввел штрафы за недоеденные блюда.

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Место
Норвегия
Теги
едапутешествия Путешествия по Европетуризм
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