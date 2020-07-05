Украинцы впервые полетели на отдых в Турцию и Египет: как не заразиться коронавирусом и кому нужна самоизоляция

С начала июля первые украинские туристы со времен введения мирового карантина из-за пандемии коронавируса полетели отдыхать на курорты Турции, Египта и Албании. Эти страны принимают наших граждан без справки об отсутствии инфекции, однако после посещения Египта необходима обязательная 2-недельная самоизоляция или тест на отсутствие заболевания. Страна входит в перечень красных зон, где распространение эпидемии является более масштабным, чем в Украине. Однако эту деталь турагентства скрывают.

Как безопасно отдыхать на зарубежных морских курортах во время пандемии и что делать, если заразились вирусом на отдыхе – читайте в материале OBOZREVATEL.

Украинцы – единственные туристы в Египте?

327 украинцев в начале июля полетели отдыхать на египетские курорты Шарм-эль-Шейха и Хургады. Эта тема на первых страницах местных газет с заголовками: "После восстановления международного авиасообщения украинские туристы первыми возвращаются на курорты Египта". Чартер из Украины в аэропорту Шарм-эль-Шейха встречали со всеми торжествами. Кроме Украины, границы с Египтом открыла еще Беларусь, а вот европейские туристы туда пока не летают.

Скриншот египетских СМИ. Facebook украинского посольства в Египте

Украинцев в Египте встречали с подарками. Facebook Министерства туризма в Египте

В украинских турагентствах радостно продают путевки на курорты Египта, рассказывая о полной безопасности и тотальной дезинфекции, но при этом ни в одном из них не сообщают об обязательной самоизоляции после возвращения домой.

Первый украинский самолет в Шарм-ель-Шейхе. Facebook украинского посольства в Египте

"Эта информация пока проверяется. Но можно сделать тест за 700 грн. Туристов в Египте сейчас вдвое меньше, чем раньше, одни украинцы и белорусы. Заполненность отелей – не более 50%, постоянная уборка, шведские столы остались. Цены на путевки на уровне 700 -800 долларов на двоих за отель 5 звезд на первой линии. В медицинскую страховку добавили также страхование от ковид. Если турист заболеет курорте – страховая покрывает все выплаты, в том числе и обратный билет, если лечение затянется. Если симптомы легкие – турист просто находится в номере отеля до тех пор, пока не вылечится", – объяснили OBOZREVATEL в одном из туристических агентств.

Украинские туристы, которые уже отдыхают в Египте, на своих страницах в соцсетях делятся впечатлениями от первого полета во время карантина и самого отдыха.

"Все супер, но есть одно огромное но. Все постоянно обрабатывается, начиная с самолета, вещей, сумок, лежаков, стульев – все это бесконечно брызгают. И если человек астматик или аллергик – это 100% может стать проблемой. Нас ехало восемь семей, в аэропорту встречали с песнями, соками, подарками. Дальше личный трансфер на пляж и с пляжа. Аквапарк работает. Номер семейный с выходом к бассейнам. Еду накладываем сами через стекло", – написала одна из украинских туристок Галина Чурко.

Каждые сутки COVID-19 в Египте заражается около 1500 человек. За все время эпидемии у них заболело почти 70 тыс. людей, умерло – 3 тыс.

Динамика распространения коронавируса в Египте (www.google.com)

Что происходит на курортах Турции и Албании

Турция также с первого июля открыла границы с Украиной. В тот же день в курортную Анталию вылетели два самолета с 321 украинским туристом. В общем аэропорт в тот день принял около 30 рейсов из Германии, Дании, Великобритании, Молдовы, Казахстана.

Как рассказал OBOZREVATEL один из пассажиров первого рейса в Анталию, на входе в аэропорт "Борисполь" – очереди, без посадочного талона внутрь не пускают. За новыми правилами, люди должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски, но многие пассажиры пренебрегают ими.

"В терминале вылета работают все магазины duty free. Людей в самолете начинают засаживать из последних рядов и так по очереди к первым. Наш самолет – более чем на 300 пассажиров, был заполнен полностью. Маски во время полета снимать категорически запрещено, стюардессы следят за этим и постоянно делают замечания. Если по прилету в Анталию зафиксируют температуру 38 градусов и выше – тест на коронавирус делают бесплатно", – добавил мужчина.

Согласно официальным данным, в Турции за время эпидемии заболела 201 000 человек, умерло 5 тыс. За сутки 1 июля у них обнаружили 1192 больных. В Албании, которая начала принимать украинцев еще с 26 июня, зафиксировано 2 тыс 580 больных (82 в сутки 1 июля), из них 62 смерти.

Динамика распространения коронавируса в Турции (www.google.com)

Для поездок в эти две страны не нужно предоставлять справку об отсутствии коронавируса и проходить самоизоляцию после возвращения в Украину – они входят в зеленую зону.

Кроме Египта, Турции и Албании, на морской отдых можно поехать еще в Хорватию. Пока туроператоры не сформулировали авиатуры, добраться туда можно только автомобильным транзитом через Венгрию, но с документальным подтверждением о бронировании отеля в Хорватии. Со справкой об отсутствии коронавируса можно въехать также в Черногорию. Тест должен быть сделан не позже, чем за 72 часа до момента пересечения границы. Остальные страны, в том числе Европейского Союза, пока не открывают "туристические" границы с Украиной из-за несоответствия эпидемиологическим нормам. Однако это решение в ЕС будут пересматривать каждые две недели.

Как отдыхать во время пандемии и не заразиться коронавирусом

Отдых в Турции, куда в этом году будут массово путешествовать украинцы, несмотря на ряд карантинных ограничений, будет комфортным, заверили в Украинской ассоциации туристических агентств.

Вице-президент Максим Дереза в эфире телеканала Obozrevatel TV напомнил, что в аэропорту Анталии к туристам применяются элементарные требования: наличие маски, соблюдение дистанции и дезинфекция рук. Термометрия не производится. В трансферном автобусе туристов рассаживают по одному на двух местах, если только речь не идет о людях, которые путешествуют вместе. Напитки в автобусах больше не доступны. Во время регистрации в отеле обязательна маска, которую потом можно снять. Система питания "шведский стол" функционирует с небольшими изменениями – пищу накладывают официанты, а не сами туристы. На пляжах между отдыхающими увеличили дистанцию между шезлонгами, что, по мнению Дерезы, только добавило им комфорта.