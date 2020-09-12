Украинский блогер – о жизни в США: нужны силы на выживание, можно разбиться о реалии

США – страна, куда ежегодно переезжают тысячи людей из разных уголков мира. Одни стремятся достичь своих жизненных целей, другие же ищут лучшей жизни для себя и семьи. Но чем так притягательна эта страна? И почему многие пытаются попасть именно в Америку?

В эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL известный украинский блогер Оля Мосендз поведала о жизни в Америке. Девушка рассказала, как многие приезжие питаются ожиданиями от великой страны, однако сталкиваются с многочисленными трудностями.

– Расскажите, вы проживали в Украине, как вы попали в Америку? Почему решились на переезд?

– Я с детства знала, что буду жить в Лос-Анджелесе. Наверное, какая-то детская мечта. Смотрела фильмы про калифорнийскую молодежь и знала, что в один прекрасный день окажусь тут. А когда вышла замуж, оказалось, что и муж об этом мечтает. Поэтому мы решили воплотить нашу общую мечту в реальность.

Блогер из Украины рассказала, как ей удалось устроиться в США. Instagram Ольги Мосендз

– Сложно ли было адаптироваться к новой стране?

– Первое время было сложно, потому что жизнь здесь другая, многому нужно учиться с нуля. Но, к счастью, на тот момент мне было 20 лет, жизнь только начиналась, и я ко всему привыкла очень быстро.

– Сколько вы уже проживаете в Америке? Можете назвать плюсы и минусы проживания за границей? Какие пять главных отличий Америки от Украины?

– Мы живем в Америке уже пять лет. Здесь как много плюсов, так и много минусов. Но однозначно для меня больше плюсов.

Главные отличия для меня:

Люди . Воспитание, менталитет, равноправие женщин и мужчин, в общей массе людей хорошее отношение к разным расам, религиям, сексуальным меньшинствам, свобода выбора одежды. К примеру: мужчины могут красить ногти, и никого это не смущает. Я не говорю, что это хорошо или плохо, просто это так.

Как украинцам жить в США: украинка раскрыла правду. Instagram Ольги Мосендз

Еда . Лично для меня в Украине еда вкуснее. Овощи, фрукты, молочка и т.д. Здесь огромный выбор еды на любой вкус. И растительное молоко хоть с гороха, и мясо без мяса, и различные сладости без грамма сахара. И в то же время много ГМО и совсем неполезного Junk food. В общем, на любой вкус.

Медицина . Вся система работает иначе. Жить без страховки тут – как ходить по лезвию ножа. Страховка должна быть всегда или можно хорошо влететь на большую сумму.

Кредитная система. Тут важно иметь хорошую кредитную историю, которую нужно строить с самого начала. Без нее очень сложно жить, даже аренда квартиры может стать проблемой.

Для того, чтобы построить кредитную систему. нужно иметь SSN (Social security number), взять в банке security card (это кредитка, на которой лежит сумма. вы сами ее туда положили и пользуетесь ею, как кредитными деньгами. Рассчитываетесь в магазине и возвращаете деньги обратно). Банк смотрит, насколько вы ответственны, насколько можно вам доверять, и уже через полгода дает кредитку на сумму, которую посчитает правильной, возвращая те деньги, что вы положили на security card. И за одно ваш рейтинг кредитной истории растет.

Украинка рассказала о жизни в США. Instagram Ольги Мосендз

Аренда жилья . Тут очень редко кто-то арендует жилье у хозяина. Обычно это происходит через менеджмент. Дома строятся специально для сдачи или для продажи квартир. В одних домах люди покупают жилье, в других – только арендуют. Обычно это контракт. Если хотите платить выгодно – будьте готовы подписать контракт на год.

В Калифорнии в хороших жилых комплексах обычно есть бассейн, зал (с бесплатными групповыми занятиями), офис или место, где можно спокойно поработать, гриль для всех жильцов, консьерж, который решает все ваши проблемы (перегорела лампочка, забился унитаз, раковина, нашествие муравьев и т. д. Все это входит в стоимость аренды) и даже иногда вертолетная площадка.

– А как насчет работы? Есть ли шанс получить хорошую, достойную работу, человеку, который̆ эмигрировал? И что для этого нужно?

– Новоиспеченным иммигрантам с работой не так просто. Все дело в разрешении на работу. Его получают не все и не сразу. До тех пор, пока его нет, придется подрабатывать на cash (наличные. – Ред.). Для мужчин это moving (услуги грузчиков. – Ред.), разнорабочие, ремонт, сборка мебели или возможно свой онлайн-бизнес, который не требует разрешения на работу.

Для женщин – это няня, возможно официантка или продавщица/повариха в магазине.

Украинка раскрыла правду о жизни в США. Instagram Ольги Мосендз

Без документов тут сложно, но возможно. Главное – иметь цель и знать, ради чего ты начинаешь жизнь с нуля. С документами вам открыт весь мир и все вершины. Амбициозный человек обязательно тут реализует все свои мечты.

– При каких условиях вы бы вернулись в Украину? Как вы считаете, что держит украинцев в Америке?

– Я очень люблю Украину. Но так сложилось, что вся моя взрослая жизнь уже проходит тут. Я обязательно приеду в Украину увидеть родных и близких, но мой дом уже тут, в Калифорнии. Я думаю, что всех иммигрантов в Америке держит мечта.

– Что бы вы могли посоветовать тем, кто хочет мигрировать в Америку? С какими сложностями чаще всего сталкиваются эмигранты?

– Советую не идеализировать эту страну. Не считать, что тут все только самое лучшее, а в Украине все не так. Боюсь, что многие могут разбиться об реалии. Тут сложно и нужно иметь силы, чтобы не просто выжить, а жить на достойном уровне. Америка никому не дает расслабиться. Тут нужно пахать. Будьте к этому готовы.