Украинская блогерша показала заоблачные цены на еду на Мальдивах

София Ковнир Места 12:36, 26.01.2021 Обновлено: 12:47, 26.01.2021

Украинская блогерша Марина Манюненко рассказала, что в этом году на Мальдивах очень высокие цены на еду. Так, стоимость одного завтрака составляет около 900 гривен, а другой – около 600 гривен.

По словам девушки, на популярном курорте есть все на любой вкус, но цены намного выше привычных. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram-stories.

Манюненко отметила, что туристы могут попробовать разные виды рыбы, мяса, салаты, напитки, пиццы, картошку-фри, супы, наггетсы и другие вкусности.

Кроме того, можно заказать английский завтрак в номер, который обойдется почти в 900 гривен, и местный – около 600 гривен.

Цены на еду на Мальдивах в 2021 году
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Сколько стоит еда на Мальдивах в 2021 году
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Можно заказать завтрак в номер
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Также ранее блогерша рассказывала о стоимости путевки на Мальдивы и их нюансах. Так, за 10 дней они с мужем заплатили около 230 тысяч гривен. Пара летела прямым рейсом без пересадок. По времени это заняло 9,5 часов.

Важно добавить, что в этом году отдыхающим необходимо сдавать тест на коронавирус. Это делается не позднее чем за 72 часа до вылета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор туристического агентства "Променада тур" Оксана Рыбальченко подробно рассказала об отдыхе на Мальдивах, как туда попасть и что с ценами в этом году. По ее словам, прямые перелеты на остров сейчас стали менее затратными.

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