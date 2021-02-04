Украинка показала, как выглядят трущобы Занзибара. Видео

Украинка Анастасия Зинченко, ставшая известная как "девочка с собачкой из Уханя", поделилась видео, на котором показала, как выглядит местность популярного Занзибара.

Девушка продемонстрировала, в каких условиях живут местные жители. Соответствующий ролик она опубликовала на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на видео видно, что на Занзибаре люди живут не богато. Здесь на каждом шагу есть постройки, которые сделаны с нестойких материалов. Кроме того, на острове множество рынков и магазинов, в которых туристы могут приобрести все необходимое.

Отпуск на Занзибаре Скриншот

Стоит отметить, что на курорте отдыхающим могут предоставить услуги спа, маникюра, массажа и других необходимых процедур. Также на Занзибаре есть небольшие кафе, бары и столовые, в которым можно заказать еду.

На кадрах можно заметить, что дома некоторых жителей в полуразваленном состоянии, а местные дети бегают по улице босиком.

Спа-процедуры на Занзибаре Скриншот

Напомним, ранее Зинченко показала смонтированный ролик, на котором видно, как она оказалась на отдыхе на Занзибаре. В первый же день она со своим возлюбленным Максимом Соколюком успели обгореть на солнце, хотя пара пользовалась защитными кремами.

Отметим, что между Соколюком и Зинченко завязался роман, когда мужчина в разгар пандемии COVID-19 помог девушке выбраться с китайского Уханя вместе с собачкой. Сейчас пара помолвлена.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор туристической компании "Поехали с нами" Эльмира Асланова рассказала об отдыхе на Занзибаре. По ее словам, остров открыт для украинцев без тестов на коронавирус.