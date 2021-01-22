Директор туристической компании "Поехали с нами" Эльмира Асланова рассказала об отдыхе на Занзибаре. По ее словам, остров открыт для украинцев без тестов на коронавирус.

Также она сообщила, какой пляж лучше выбрать. Соответствующий пост Асланова опубликовала на своей странице в Facebook.

Как рассказала специалист, ее знакомая бронировала отель на пляже Джамбиани, но по неизвестной причине отель не смог принять туристов и их переселили в другой на пляже Уроа.

"Предложенный отель по качеству был выше, и отель туристам понравился. Но они были полностью разочарованы пляжем, где приливы и отливы очень выражены", – отметила женщина.

На Занзибаре приливы и отливы очень выражены Facebook Эльмиры Аслановой

Она сообщила, что отдыхающие никак не могут обезопасить себя от переселения в другую гостиницу. Но в любом случае и пляж Джамбиани, и пляж Уроа не лучший выбор для Занзибара.

Так, директор турфирмы рекомендует выбирать пляжи Нунгви и Кендва. Кроме того, Асланова дала несколько советов при планировании отдыха на Занзибаре:

Выбирайте пляжи Кендва и Нунгви, если вам важно жить на красивом пляже

Солнце очень сильное, поэтому крема с SPF 30 не спасут, берите SPF 50

Плавать желательно в защищенной одежде (можно быстро обгореть)

Возьмите с собой пантенол

При покупке фруктов, сувениров нужно торговаться, причем сбивать цену сразу на 50%

Питание в отеле более европейское. Местная кухня в кафе

Не берите с собой целлофановые пакеты (Танзания за экологию)

Кораловые тапки нужно везти с собой (там их сложно найти)

Следите за своими вещами, бывает воровство (хоть и не часто)

Как сообщал OBOZREVATEL, туристка провела зимние каникулы на острове Занзибар и рассказала о "настоящем первобытном мире", в котором живут жители острова.