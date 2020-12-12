Платные лифты, курение марихуаны и отдых "по-взрослому": что поражает в Грузии. Рассказ украинки

Грузия воспета во многих книгах и поэмах. Страну у моря, затерявшуюся в горах мы знаем, как край вина, вкуснейшей кухни, закатов в полнеба, где тепло, зелено и солнечно. Однако Грузия глазами туриста и человека, который долгое время живет там – это две разных страны.

Журналист Елена Худенко вышла замуж за грузина, уехала в Грузию и с тех пор – открывает для себя что-то новое в этой стране. О любви к детям, шумных застольях, привычках грузин и коронавирусе – читайте в интервью OBOZREVATEL.

– Елена, расскажите, как решились на переезд в Грузию из Украины?

– Я влюбилась в грузина! Он работает в МВД, ему сменить работу было бы сложнее, чем мне – журналисту. К тому же, мое руководство очень лояльно отнеслось к моему решению, позволив работать удаленно.

Панорама пляжей Батуми Фото из личного архива Елены Худенко

– Когда переезжали в Грузию, что оставляли в Украине – карьеру, друзей? Трудно ли было начинать новую жизнь?

– Я оставила в Украине все: начиная от любимой сковородки и заканчивая родными и друзьями. Моя жизнь поместилась в один чемодан и рюкзак. Но это не повлияло на твердость моего решения. Спустя некоторое время после переезда я осознала, что все не так радужно, как я рисовала в своей голове. Для меня были непонятны многие вещи в культуре Грузии, но самое тяжелое, что у меня не было своей компании, круга общения. Хотя в Батуми много русскоязычных людей, мне было сложно завести друзей.

Елена у колеса обозрения в Батуми. Фото из личного архива Елены Худенко

– Что для вас было самым трудным в первые месяцы жизни в Грузии? Остались ли какие-то страхи до сих пор?

– Самым трудным, конечно, стал языковой вопрос, ведь если ты не разговариваешь на грузинском – у тебя связаны руки. Страх один: что я его так и не выучу.

– Сильны ли отличия в менталитетах, были ли недопонимания, трудности между украинской женой и грузинским мужем?

– Покажите мне пару, у которой нет недопонимания или ссор. Такие существуют только в Instagram. К тому же, это большой стереотип, что в интернациональном браке люди дольше притираются друг к другу. В нашей семье у нас с мужем похожие взгляды на жизнь.

Движущиеся скульптуры на набережной Батуми / скульптура Али и Нино Фото из личного архива Елены Худенко

– Кстати о стереотипах – вы сталкивались с ними в Грузии? Сильно ли отличается реальность Грузии от ожидания?

– Если хотите ощутить, что такое настоящее душевное застолье в кругу старых добрых друзей, – тогда вам срочно нужно лететь в Грузию! Здесь все друг друга знают. Помню случай: как-то я шла в церковь, а там проходил обряд венчания. Меня очень тронула эта картина и я присела посмотреть. Вдруг ко мне подсаживается незнакомая женщина и начинает разговор. За 10 минут она узнала обо мне все: чем я занимаюсь, кто мой муж. Когда услышала, то радостно сообщила, что знает какого-то дальнего родственника моего мужа. Вот это умение грузин разговорить незнакомых людей – для меня сверхспособность!

Меня много чего не просто удивило в Грузии, а даже порой шокировало. Здесь не снимают обувь в доме, постоянно курят, а про платные лифты в "сталинках" все читали в Интернете. Но самое главное: в Грузии гость – это всегда праздник. Гостям никогда не отказывают, даже если он приходит без приглашения в любое время суток, то ты должен его угостить и уделить ему время.

Но есть и несколько моментов, о которых я не знала.

Голубая мечеть в Тбилиси Фото из личного архива Елены Худенко

В ресторане не делят чек. Здесь его оплачивает кто-то один. К тому же, грузины заказывают очень много еды, которую потом не забирают с собой, как мы, например. Забрать еду из заведения считается моветоном.

Второй момент – грузины очень набожны . Они крестятся, когда проезжают мимо церквей. Но в то же время, в стране разрешено курение марихуаны. У меня был случай во время беременности. Как-то раз я вдруг услышала странный запах. Решила закрыть окно, но когда вышла на балкон, то сильно удивилась: соседка справа зажгла ладан, а сосед снизу – курил травку. Вот такой контраст.

Еще один момент – это грузинские свадьбы . Оказывается, во время торжества в отдельной комнате сидит человек, который записывает в тетрадь, кто и сколько подарил денег молодоженам. Это нужно для того, чтобы потом такую же сумму пара подарила им.

В Грузии очень много цыган и попрошаек. При этом, именно в Грузии я поняла, что такое безопасность – здесь везде камеры и полиция, которая действительно работает. К примеру, в Украине, если у вас украли деньги из кармана в очереди или стащили телефон, полиция не будет сильно разбираться. В Грузии же к этому делу подойдут серьезно.

Ну и мое любимое – это так называемый "тайский массаж". В Грузии на каждом углу можно встретить вывеску восточного spa. Туристы часто заходят туда в надежде расслабиться. Да, там можно отдохнуть, но "по-взрослому". Многие даже не знают, что под видом салонов так маскируются бордели.

Площадь Европы в Батуми Фото из личного архива Елены Худенко

– У многих стран есть, так сказать, "обложка" – то, какой страну видят туристы и какой она есть на самом деле. Какая она – Грузия настоящая, где ее можно "встретить" и как отличить?

– Чтобы понять какая страна перед вами, в ней нужно заблудиться. Для меня настоящая Грузия – это неспешное ленивое утро. Тут город просыпается к 11 утра, поэтому вы почти не найдете заведений, которые работают с восьми утра. Грузия – это запах свежего кофе, который грузинки пьют на своих балкончиках. Грузия – это громкие разговоры водителей, они постоянно ругаются друг с другом на дорогах. Это божественный шотис пури и шумные застолья с песнями и танцами до поздней ночи.

Грузия – это страна, сотканная из облаков свежего выстиранного белья, которое сушится прямо на улицах. Это островок Советского Союза, которому на пятки наступает современность.

Дворик в Тбилиси Фото из личного архива Елены Худенко

– Говорят, грузинские мамы очень балуют своих детей, ребенок в семье – царь и бог. Вы сталкивались с подобным отношением к детям?

– Да, грузины очень любят детей, причем – как своих, так и чужих. Например, если вы идете с ребенком по улице, кто-то из местных может легко подойти и потискать его, взять на руки и даже поцеловать в щеку.

Чурчхела на грузинском базаре Фото из личного архива Елены Худенко

– В Грузии, как и по всей планете, сейчас бушует коронавирус. Расскажите, какие меры карантина там введены?

– Если у нас только обсуждают возможный локдаун, то в Грузии он уже наступил. Мне кажется, что у грузин более осознанный подход к коронавирусу. Сейчас там закрыты кафе (работает только доставка или take away), торговые центры и отели. Транспорт не функционирует по городу. К тому же, ограничивается передвижение пешеходов и автомобилей с 21:00 до 05:00, а также пребывание в общественных местах в это время. Люди ходят в масках даже на улицах.

Я в Украину прилетела еще в октябре 2019-го года рожать и пока нахожусь здесь. Но знаю, что через границу родственников грузин пропускают без проблем, но с обязательным восьмидневным карантином.

Порт в Батуми Фото из личного архива Елены Худенко

–Есть такой фильм – "Париж, я люблю тебя". По аналогии с ним – за что вы любите Грузию? И что обязательно нужно сделать туристам по приезду в эту страну?

–Грузия обладает особой магией. Я очень скучаю по ней, особенно по закатам, ведь таких как там, не видела больше нигде. Мой совет для туристов: купите бутылку Саперави, свежий шотис пури и поезжайте в горы или к морю. Однако, ни в коем случае не ловите местных такси, лучше воспользуйтесь онлайн-сервисами.