Украинка назвала самые красивые и необычные места в Египте

Журналистка Людмила Балабай рассказала о самых интересных местах в Египте, которые стоит посетить каждому туристу.

В интервью для OBOZREVATEL она сообщила, что часто любит отдыхать в Рас-Мохаммеде, а также в различных атмосферных кафе.

Парк Рас-Мохаммед

"Мало кто знает, что в заповеднике есть розовое озеро, которое официально называют Соленым – вода там в семь раз соленее, чем в Красном море. Еще там есть видимый на поверхности тектонический разлом. Мы часто ездим туда на выходные, на организованный бедуинами кемпинг, там отличный песчаный пляж, крытое кафе, но турфирмы не возят туда туристов – ехать нужно с местными".

Парк Рас-Мохаммед tonkosti.ru

Дахаб

"Сейчас этот курорт, который когда-то был одним из самых популярных в стране, растерял свою былую роскошь. Но там очень атмосферный базар, прибрежные кафе с качелями, которые висят прямо над морем, рыбные рестораны. Дорога туда проходит через Синайские горы с крайне живописным пейзажем".

Дахаб Kuku Travel

Атмосферные кафе

"В Шарм-эль-Шейхе есть кафе "Фарша" и "Басата", которые покоряют своим колоритом. Они прямо у моря, представляют собой антураж бедуинской деревни, а специфическая музыка завораживает!"

Кроме того, в Египте есть красивые места, о которых туристы даже не знают. Например, "Деревня фараонов", Белый каньон возле Шарма и белая пустыня.

"Мне сложно сказать, почему туристам не рассказывают о первых двух достопримечательностях, но белую пустыню не делают туристической по двум причинам. Во-первых, туда сложно доехать, это вдали от городов, вглубь Сахары. Во-вторых, это излюбленное место соколиной охоты местных богачей, а также саудовских и эмиратских шейхов".

"Деревня фараонов" Topgid.net

Как сообщал OBOZREVATEL, в Египте найдены еще более 100 саркофагов. Один из них вскрыли, чтобы проверить состояние мумии.