Украинец рассказал об отдыхе в Кирилловке: полно мертвых медуз, а цены на питание завышены

Цены на продукты и питание в курортном поселке Кирилловка Запорожской области завышены, а сервис и обслуживание не развивается.

Об этом на своем YouTube-канале рассказал блогер Андрей Новиков. Он отметил, что сейчас на курорте все побережье устелено медузами, которые разлагаются и источают неприятный запах. При этом никто не убирает их останки с берега.

Новиков добавил, что местные продавцы завышают цены на продукты. Например, цена на приготовленный шашлык может значительно разниться – от 30 до 45 грн за 100 грамм. Стоимость дыни – от 9 до 15 грн, лимонад – от 10 до 20 грн, молочный коктейль – от 20 до 30 грн.

Также блогер пожаловался на завышенные цены в местном аквапарке. К примеру, 15 грн надо отдать за 50 грамм майонеза, а бокал пива стоит 40 грн. Он отметил, что уровень "цена-качество" не соответствует Кирилловке.

"В Кирилловке каждый пытается заработать как может, а развития никакого. Все такое обшарпанное, как 10 лет назад. А цены растут. Но, так как выбор не большой, люди едут сюда отдыхать", – резюмировал Новиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в курортном поселке Кирилловка медузы заполонили побережье, из-за чего практически невозможно войти в море.