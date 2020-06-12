Турция открыла границы для иностранных туристов

Места 12:41, 12.06.2020 Обновлено: 13:08, 12.06.2020

В четверг, 11 июня, Турция сняла ограничения на въезд и выезд для граждан Турции и иностранных граждан, за исключением сухопутной границы страны с Ираном.

Такое решение приняли на заседании Кабинета министров страны во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, посвященного позитивным изменениям в борьбе с новым коронавирусом, сообщило агентство Anadolu.

Турция открыла границы для иностранных туристов
Facebook Turkish Airlines

Ограничения остались только на границе с Ираном.

Воздушные перевозки будут координироваться в сотрудничестве с министерствами здравоохранения, иностранных дел и транспорта.

Турецкие и иностранные граждане, которые въезжают в Турцию, в обязательном порядке будут проходить медицинские осмотры.

Входы и выходы на пропускных пунктах будут соответствовать мерам, принятым министерствами внутренних дел, здравоохранения и транспорта.

Первый самолет авиакомпании Turkish Airlines вылетел сегодня из стамбульского аэропорта в 8.20 утра по местному времени Дюссельдорф. За ним последовали рейсы в Лондон, Амстердам, Франкфурт, Берлин и Мюнхен.

Как писал OBOZREVATEL ранее, названа дата, когда Украина восстановит международное авиасообщение.

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