Туристка показала "первобытный мир" Занзибара. Фото

Туристка провела зимние каникулы на острове Занзибар и рассказала о "настоящем первобытном мире", в котором живут жители острова.

По словам путешественницы, на курорте отсутствуют электростанции и производство, население живет очень скромно, исключительно за счет туризма и рыбной ловли, передает "Яндекс.Дзен" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Уровень жизни тут очень низкий, за пределами отелей царит если не нищета, то бедность. Жилье в деревнях убогое, глиняное, а быт аборигенов очень скромный", – описала туристка.

Она отметила, что чувствовала крайнюю неловкость за собственную обеспеченную жизнь и в связи с этим за пределы отеля вышла всего несколько раз.

Девушка предупредила иностранцев быть внимательными на Занзибаре, поскольку регион считается небезопасным. По словам туристки, "активного разбоя нет, однако украсть то, что плохо лежит, тут могут".

При этом в целом курорт рассчитан на состоятельных туристов: отели предлагают комфортные условия, а также целый перечень развлечений и активностей – прогулки на лодках, дайвинг, рыбалку, сафари и экскурсионные программы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский певец, супруг исполнительницы Нади Дорофеевой Владимир Дантес поделился подробностями своего отдыха на Бали и рассказал о странностях на острове.