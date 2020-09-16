Трускавец расширяет горизонты: в регионе предлагают отдых для всех

Пандемия COVID-19 больно ударила по туристической отрасли всего мира. Украина не исключение, так как борьба за туристов у нас лишь набирает обороты (на западе Украины), а порой только зарождается (остальные регионы).

Ярким и показательным примером постоянной и кропотливой работы в этом направлении есть Львовская область. В регионе находится 20% всего историко-культурного наследия Украины. Поэтому совсем не удивительно, что именно эта часть территории давно стала ведущей в туристической деятельности.

Город-курорт Трускавец

Коронавирусные запреты заставили все заинтересованные стороны – власть на местах, бизнес и даже государство перестраиваться и искать новые возможности, чтобы удовлетворить потребности отдыхающих. И здесь снова первенство держит Львовщина. По информации представителей Львовского туристического альянса, в этом очень помог опыт работы в период свиного/птичьего гриппа, повлияла и война на востоке Украины.

По словам Ивана Цегенько, учредителя клуба отельеров и рестораторов Трускавца, в 2014 году в туристической отрасли города произошел значительный спад, так как на то время основными посетителями курортов были гости из России. Но уже к 2018 году ситуация изменилась, и на первое место среди иностранных туристов вышли поляки, а в 2019 году – еще плюс 15%. Такому росту способствовала популяризация региона за рубежом и установление контактов не только с ближайшими соседями, но и со странами Западной Азии. Так, в первую тройку иностранных туристов входят граждане Азербайджана, которые охотно поправляют в регионе свое здоровье.

Если раньше все знали Трускавец как санаторно-лечебный курорт, то сегодня вас удивят и перемены, произошедшие в самом городе. Местные власти, представители бизнеса, туризма расширяют горизонты и предлагают отдых для всех. Ныне вы найдете здесь традиционные предложения по лечению заболевания почек, органов пищеварения, обмена веществ, желчных болезней, сердечно-сосудистой и нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Набирают также активные обороты экскурсии, выездные программы, которые доступны круглый год.

Заместитель городского головы Руслан Пристай; городской голова Андрей Кульчинский; председатель ДАРТ Марьяна Олеськив; начальник управления туризма и курортов ЛОГА Наталья Табака

Трускавец – город с древней историей. Известно, что первое письменное упоминание датируется 1425 годом. Во времена Киевской Руси здесь было поселение, которое развивало солеварный промысел. Окрестности города богаты разнообразными полезными ископаемыми, – от нефти до различных минералов в залежей глауберовой соли. Сочетание этих веществ и способствовало образованию в регионе минеральных вод, разных по своему химическому составу и свойствам. Все они помогают в восстановлении организма и профилактике определенных болезней.

В каждом санатории или гостинице в Трускавце посетителям предлагают лечебно-оздоровительные процедуры или минеральную воду, которую ежедневно доставляют из источников.

Где поселиться

Как известно, в Трускавец в первую очередь едут за лечением, и предложить здесь есть что. В каждом гостиничном комплексе, санатории гости могут пить лечебную воду, в зависимости от их потребностей и назначений врачей. О развитии туриндустрии свидетельствует и тот факт, что вы уже не найдете здесь заведений "советского типа". Украинские и зарубежные гости получают качественный сервис мирового уровня. Предложения различаются в зависимости от лечебных процедур и желаемых активностей.

Отель "365"

Руководитель гостиницы "365"

Отель сети "365" первым сделал акцент не только на лечении, но и на активных экскурсиях. По словам директора комплекса, здесь вы не будете скучать, так как выезжаете на выбранную экскурсию после завтрака и полные эмоций возвращаетесь на ужин. Кроме того, комплекс полностью готов принимать гостей в период пандемии – постоянно измеряют температуру, в местах скопления людей в помещении посетители должны носить маски (в ресторанах). Также в отеле есть возможности для самоизоляции туриста в случае обнаружения у него болезни.

Стоимость двухместного номера (на одного человека) – от 480 грн с завтраком и ужином

Санаторий "Шахтер"

Санаторий "Шахтер" вот уже 185 лет дает возможность своим посетителям отдохнуть, оздоровиться и набраться энергии. Из окон комплекса открываются впечатляющие горные пейзажи, а собственная лечебно-диагностическая база обеспечит всеми необходимыми условиями для оздоровления. По словам представителей курорта, основные постояльцы у них из Польши. Сейчас работа "Шахтера" начинает восстанавливаться после карантина.

Стоимость двухместного номера (на одного человека) – от 1100 грн.

Каждое заведение в Трускавце, будь то санаторно-лечебный или отель курортного типа, уникален по-своему. В "Шато Грааль" посетителям предлагают услуги по оздоровлению с разнообразным перечнем лечебных процедур в окружении горных пейзажей и чистого воздуха. Гости будут приятно поражены архитектурой заведения, удобной инфраструктурой и комфортом.

Стоимость двухместного номера (на одного человека) – от 1500 грн.

"Лесная песня" – еще один курортный отель, который предлагает своим гостям не только оздоровительный, но и активный семейный отдых. Название говорит само за себя, ведь заведение расположено на границе леса, где для посетителей предусмотрены разнообразные развлечения, прогулки на природе и невероятная панорама на окрестности.

Стоимость двухместного апартамента (на одного человека) – от 1200 грн.

Международная реабилитационная клиника Козявкина

В Трускавце есть еще одно место, которое известно во всем мире – Международная реабилитационная клиника Козявкина, которая работает по системе выдающегося украинского ученого в области медицины, профессора Владимира Козявкина. Именно по его уникальному запатентованному методу здесь лечат пациентов с детским церебральным параличом, остеохондрозом и с последствиями травм и органическими поражениями нервной системы. Метод Козявкина, который был разработан более 30 лет назад, широко известен во всех уголках нашей планеты, и пациенты из других стран в санатории восстанавливают ходьбу, лечат травмы опорно-двигательного аппарата. Можно с уверенностью сказать, что врачи здесь творят чудеса.

Как добраться

Одним из ключевых факторов развития туристической отрасли является развитая инфраструктура – прежде всего это транспортная сеть и дороги. Здесь городу есть чем похвастаться, ведь в 2020 году удалось завершить трассу, по которой гости могут добраться из Львова. 90 км от областного центра преодолеваются легко и приятно.

Местные власти привлекает также иностранные инвестиции и, например, соседняя Польша намерена отремонтировать транспортные артерии, соединяющие обе страны для комфортного передвижения туристов. АП

Пандемия повлияла и на авиаперевозки. Сегодня, во Львов можно добраться рейсами МАУ из Одессы, Киева, Херсона, Харькова, Днепра за достаточно бюджетную цену. Кроме того, начинает восстанавливать постоянное сообщение "Укрзалізниця". Радует, что в 2020 году был возобновлен поезд Харьков – Трускавец, движение которого было прекращено еще в 2012-м.

Что посмотреть

Всем известно о лечебных возможностях Трускавца, но в городе есть много интересных локаций для посещения. Ближе к центру расположено множество старых зданий (вилл), которые своим архитектурным ансамблем напоминают особняки состоятельных людей. Музей истории Трускавца и художественный музей Михаила Биласа – must visit для знакомства с версиями происхождения города и прижизненным памятником мастеру рукоделия Михаилу Биласу. С центральной площади вам откроется великолепный вид на собор св. Николая и Епархиальный музей. Справа от центральной площади находится известный бювет минеральных вод. Он возник еще в 1827 году, когда у местной корчмы было построено помещение с восемью сероводородными ваннами. Желающих попробовать лечебную воду становилось все больше и в 1960 году был построен бювет №1.

Вилла Трускавца

Бювет минеральных вод №1

Пандемия коронавируса внесла и здесь свои коррективы: впервые за все время бювет был закрыт на период жесткого периода карантина, чего не случалось даже во время Второй мировой войны. Были проведены ремонтные работы здания и площади перед ним, а также установлена система учета и оплаты за воду. Бесплатно ее могут получить жители ОТО при наличии справки от врача. Все остальные желающие могут приобрести специальную карточку. Стоимость одного литра лечебной воды "Нафтуся", "Мария", "София", "Бронислава" составляет 24 гривни за литр. Система учета помогает не только считать количество выпитой воды, но и экономно подходить к ее использованию. Раньше люди мало задумывались над ее ценностью и даже ополаскивали свои кружки лечебной жидкостью. Следует помнить, что употреблять минеральную воду необходимо только по назначению врача, который четко определит вашу дозу в зависимости от веса, роста и наличия показаний.

Минеральная вода в бювете №1

Лечебную воду в бювете №1 могут пить все желающие

В бювете №1 доступна лечебная вода "Нафтуся", "Мария", "София", "Бронислава"

По словам советника городского головы Руслана Пристая, планы местных властей грандиозные, ведь двигаться есть куда. Сейчас в области уже работает множество природных парков, дельфинарий, проходят разнообразные культурные фестивали и спортивные соревнования. Пандемия не отменила, хотя и внесла свои коррективы в проведение международного ежегодного кинофестиваля "Корона Карпат", по дорогам города также проходит этап автогонок Ралли Галиция. Кроме того, на бальнеологическом курорте планируют построить крупнейший в Восточной Европе аквапарк. Первые работы начались в 2019 году, и теперь все находится в стадии проектирования. Также для любителей зимнего отдыха развивают инфраструктуру (до ближайшей трассы – 5 км).