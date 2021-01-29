Кажется, что это место создано для любования захватывающими видами и является идеальной локацией для фотосессий. А еще средневековая скалистая крепость Тустань является настоящей приманкой для квадрокоптеров – здешние высотные кадры смотрятся просто потрясающе!

На расстоянии чуть более 100 километров юго-западнее Львова расположено живописное село Урыч. Миллионы лет назад здесь образовались уникальные монолитные глыбы из песчаников, окруженные густым лесом. "Ту стань", – сказал кто-то из наших предков и точно не ошибся – вам действительно захочется остаться здесь на как можно дольше времени.

Нет никаких сомнений в том, что Тустань захватывает путешествующих на протяжении веков. Раньше здесь была построена крепость, выполнявшая оборонительные функции, а также служила неким таможенным постом на соляном пути из Дрогобыча в Европу. И если теперь это Государственный историко-культурный заповедник, исполняющий познавательно-просветительскую роль, то наши предки подошли к подарку природы гораздо практичнее.

Много веков назад Урицкие скалы выступили в качестве своеобразного обрамления для замка, который был буквально встроен в каменные глыбы. Как это примерно выглядело, можно увидеть на реконструкциях главного тустанского краеведа Михаила Рожко. Такую визуализацию вы увидите на входе в заповедник.

Несмотря на многолетние труды Рожко и других исследователей, Тустань остается комплексом с сотнями загадок и тайн. Дело не только в петроглифах, то есть наскальных изображениях, которые можно заметить в заповеднике, или пещерах, которых здесь тоже предостаточно. Это место всегда будет привлекать туристов своим величием, красотой и уникальностью. Немалую порцию колорита и особой ауры вы также ощутите на ежегодном фестивале, традиционно проходящем в Уриче. Кстати, на лето 2021-го запланировано 15-е по счету такое мероприятие.

Поэтому если вы запланировали поездку по Украине, то непременно внесите Тустань в свой пункт назначения. Обещаем, вы не пожалеете!